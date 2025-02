Los conservadores ganan en Alemania y se confirma el cambio de rumbo en Europa: ¿ocurrirá también en España?

Las elecciones federales alemanas de este fin de semana han marcado un giro a la derecha en el panorama político. El conservador Friedrich Merz, de la Unión Demócrata-Cristiana (CDU) y la Unión Social-Cristiana (CSU), ganó las elecciones alemanas con casi el 30% de los votos, logrando así 208 escaños del Parlamento alemán (Bundestag), consolidando así el regreso de los conservadores tras tres años de gobierno socialdemócrata.

Sin embargo, al no alcanzar la mayoría absoluta (que esta Legislatura es de 316 escaños), la formación de una coalición de gobierno será clave para garantizar la estabilidad política. Por ello, el conservador tiene tres opciones para lograr su investidura.

La primera de ellas, y quizá una de las más razonables, es la coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) de Olaf Scholz (que ha obtenido 120 escaños), aunque otra de las posibles opciones es la coalición tripartito de la CDE junto al SPD y a los Verdes, que unidos sumarían 413 escaños, casi 100 más de los necesarios para la mayoría absoluta.

Sin embargo, la tercera de las opciones es quizá la menos probable de todas, ya que aunque en otros países podría ser posible, el conservador Merz ya ha adelantado que no dejará entrar en el gobierno a la extrema derecha de Alice Weidel, la líder de Alternativa para Alemania (AfD), que ha logrado su mejor resultado con 152 escaños.

"Mis votantes y sus votantes sabían que no íbamos a gobernar juntos. Nos puedes tender la mano, pero no vamos a hacer una política errática; no vamos a gobernar juntos", expresó el conservador Merz, negando categóricamente gobernar con Weidel.

¿Se producirá este cambio conservador en España?

Lo cierto es que la problemática gubernamental alemana viene de tiempo atrás. El actual gabinete en funciones, con Olaf Scholz como canciller, estaba formado por tres formaciones diferentes: los Socialdemócratas, los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP).

Con todas sus diferencias, el gabinete ministerial comenzó su andadura en diciembre de 2021 y, dadas las divergencias entre sí, la situación derivó en un bloqueo en el seno del Gobierno que propició el adelato electoral.

Sin embargo, parece que el escenario se volverá a repetir. Con los números actuales, Merz se verá obligado a pactar con otras formaciones que pocos puntos tienen en común, por lo que el riesgo de colapso del nuevo gobierno alemán es latente, aunque con una diferencia respecto al resto de Europa: el ganador de las elecciones no pactará con la ultraderecha, algo que no ocurre en otros países.

Una diferencia con la política española, donde el partido de centroderecha, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, sí ha llevado a cabo pactos de gobierno con los de Santiago Abascal, Vox, el partido encuadrado en la extrema derecha del espectro político español.

¿Qué dicen las encuestas sobre el viraje a la derecha en España?

Las encuestas en España son confusas. Mientras que el último barómetro del CIS, de José Félix Tezanos, sigue otorgando la victoria al PSOE, con más de cinco puntos de ventaja con respecto al Partido Popular, que sería la segunda fuerza más votada, otras encuestas apuntan hacia otro lado.

En plena guerra con el PP, Tezanos aúpa a Vox como tercera fuerza política en España, mientras que la encuesta de NC Report de febrero para LA RAZÓN ofrece otra visión distinta a la arrojada por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Encuesta NC Report febrero Tania Nieto LA RAZÓN

Esta última apunta que el cambio conservador en España también sería una realidad, ya que posiciona al Partido Popular como primera fuerza política, con un 34,8% de la intención de voto y entre 149 y 151 escaños, mientras que relega al PSOE a la segunda fuerza del país con casi un 7% menos de intención de voto (un 27,9%, que supondrían entre 114 y 116 escaños).

De esta manera, el PP de Feijóo podría gobernar en España con el apoyo del Vox de Abascal, que sería la tercera fuerza política en la Cámara Baja, con hasta 43 escaños. Unas estimaciones que, junto a los resultados electorales en Alemania, confirmarían el fortalecimiento de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en España y en Europa.