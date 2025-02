Scholz lleva al SPD a su mayor debacle electoral

La fecha no podía ser peor para Olaf Scholz. En el día del cumpleaños de su mujer, Britta, quien lo ha acompañado en todos los mítines y debates, su partido obtenía, con él como candidato, uno de los peores resultados de la historia del SPD desde 1949 con tan solo el 16% de los votos. El 23 de febrero de 2025 pasará a la historia del partido más antiguo de Alemania por su nefasto resultado: tan solo un porcentaje mínimo de los votantes depositó su voto en la urna y dio su confianza al hasta ahora canciller. No parece que Scholz, de todas formas, vaya a retirarse de la política, ya que había prometido que solo lo haría si no conseguía el mandato directo en Potsdam.

Ante la prensa, el candidato socialdemócrata reconocía que ayer fue un día «amargo» para los socialdemócratas. «El resultado electoral es pobre y yo soy responsable», aseguró Scholz a los miembros del SPD, al tiempo que felicitó al líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, cuyo partido resultó vencedor en estas elecciones anticipadas.

En 2021, el partido del ahora canciller obtuvo el 25,7%, en parte por el descontento con la política de la excanciller Angela Merkel. Habían pasado casi dos décadas desde la última vez que el SPD ganaba unas elecciones. Los socialdemócratas formaron entonces una coalición con Los Verdes y el FDP, dos socios políticos que apenas lograban ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales como la prohibición de los motores diésel o las energías renovables, como la ley fallida de calefacciones con bombas de calor del verde Robert Habeck.

Scholz aseguró que tuvo que mediar entre ambos partidos y que ello le dejó poco margen para explicar su política a la población. Pero lo cierto es que la Coalición Semáforo quedó asociada con el declive económico de Alemania, el aumento de los precios al consumo y la incompetencia, ya que los problemas con los que se ve confrontada la población y la industria son más que reales. Muchos ciudadanos creían que no tenía un plan para el futuro.

Scholz quería suspender el freno a la deuda para continuar la ayuda financiera a Ucrania sin necesidad de recortes en el gasto social. Sin embargo, el FDP se negó rotundamente, y el desacuerdo fue insalvable. El canciller planteó la cuestión de confianza, que perdió y llevó a la convocatoria anticipada de elecciones. En el SPD hubo dudas sobre si Scholz debía volver a ser candidato a canciller, sobre todo porque el ministro de Defensa, Boris Pistorius, gozaba de una popularidad mucho mayor entre el electorado.

Merz le dio al canciller suficientes oportunidades de ataque, como cuando presentó en el Bundestag una ley para limitar la inmigración sabiendo que dependía de los votos de la ultraderecha. Pero ni siquiera en ese momento supo interpretar el estado de ánimo de la población, que en su mayoría apoyaba el curso antiinmigración de Merz. Muchos se preguntan porqué el SPD volvió a presentar a Scholz como candidato, pero lo cierto es que el canciller es percibido como alguien prudente en su trato con Rusia.

Puede que el SPD pase a un segundo plano, pero su programa de «Zeitenwende» (cambio) será profundizado por el nuevo canciller, que, el conservador Friedrich Merz. Aunque el término no es nuevo, pasará a la historia asociado al discurso de Scholz del 27 de febrero de 2022 en el Bundestag. Fue entonces cuando, ante la invasión de Ucrania, el canciller marcó el comienzo de una nueva era de rearme del ejército, lo que supuso un giro respecto a la política de distensión en la Guerra Fría, promovida por el excanciller socialdemócrata Willy Brandt.

Las propuestas del SPD no han convencido al electorado y se leían durante la contienda electoral como una continuidad de su Gobierno, con el que la mayor parte de la sociedad está descontenta. Al igual que Los Verdes, Olaf Scholz ha propuesto aumentar los impuestos a las rentas más altas, aunque parece que dicha medida tampoco tiene mucha credibilidad, ya que en los tres años de coalición no se llevó a cabo a pesar de estar en los programas de ambos partidos. Scholz llegó a decir en el minuto de gloria del debate a cuatro celebrado en la cadena RTL que él garantizaba que «seguiremos adelante», lo que no sonaba a grandes cambios.