El PP cree que el Congreso Federal será el "acta de defunción del PSOE"

Los populares están convencidos de que, a pesar de que la situación del Gobierno de Pedro Sánchez es "insostenible", él se va a aferrar a La Moncloa ya que "su resistencia se convierte en su estrategia de defensa" porque necesita "controlar al Fiscal General del Estado, los ministerios y tener a su disposición a la Abogacía del Estado para intentar tapar la corrupción".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo que "la verdad se está imponiendo y lo que debería de hacer Pedro Sánchez es dimitir y dejar paso a una nueva etapa en nuestro país". "Debería dejar paso a una nueva etapa, que es posible, de la mano del PP, para que se ponga en marcha un gobierno limpio de la mano de Alberto Núñez Feijóo", líder de los populares, ha añadido en declaraciones a los periodistas en la ciudad riojana de Calahorra.

Gamarra ha reprochado a Sánchez que siga sin contestar a preguntas clave como cuántas veces y dónde hablaron él o su mujer con Víctor Aldama y cuántas cosas todavía no se saben, señalando cómo las novedades judiciales se han convertido en "una estación del Vía Crucis del calvario judicial que le acompaña". "Pensó que la expulsión de Ábalos le serviría como cortafuegos para tapar la corrupción", ha apuntado. Para los populares "estamos ante un Gobierno en el que todo él está bajo sospecha y ya no se habla del 'caso Koldo, sino que estamos ante una macrocausa que afecta al partido de Pedro Sánchez (el PSOE), a su entorno y a su Gobierno".

Por ello, la secretaria general del PP se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde toda esa verdad va a saltar a la opinión pública y va a ser conocida por todos los españoles", quien ha asegurado que "el olor a corrupción sale por todas las ventanas de los ministerios de Pedro Sánchez, de Ferraz (sede del PSOE) y también de La Moncloa".

El PP insiste en que Sánchez ya no tiene más salida que "dimitir" y creen que debería hacerlo en el Congreso Federal aunque saben que "no lo hará, porque lejos de ser la purga de los corruptos, será la purga de los críticos". "El Congreso Federal será el acta de defunción del PSOE, que se convertirá en una plataforma más en defensa de la corrupción del sanchismo". Además, Gamarra ha recordado el hecho de que Aldama era "un señor que andaba como Pedro por su casa, por los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, que no solo participaba en las celebraciones de los cumpleaños de dirigentes del PSOE sino que las organizaba".