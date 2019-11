El de hoy será el primer debate electoral que contará con cinco líderes políticos y no cuatro como en ocasiones anteriores. El líder de Vox, Santiago Abascal, esta vez sí participará en el debate porque su partido ya cuenta con representación parlamentaria en el Congreso. LA RAZÓN analiza con cuatro politólogos cómo llegan los candidatos a La Moncloa al decisivo duelo dialéctico.

VERÓNICA FUMANAL

Presidente de la Asociación Comunicación Política (Acop)

Errejón, el gran ausente del debate

En el debate de hoy podemos esperar diferentes estrategias ya que hay partidos como el socialista que tiene que evitar perder el debate y hay otros partidos que necesitan ganar, es decir, que necesitan protagonizar el debate, como es el caso de Albert Rivera. El de Ciudadanos se desenvuelve bien en este tipo de formato. Existen estudios que cifran el impacto de los debates en torno al 2,5% de gente que podría cambiar su voto. No obstante, en este momento con el nivel y la tasa de indecisos que hay, el debate puede ser muy importante para aquellos que estén dudando entre votar y no votar, o aquellos que estén dudando entre dos opciones políticas. Por lo tanto, el debate es importante, en cuanto en tanto, hay un nivel de volatilidad e indecisión muy alto en estos momentos. Yo creo que los dos candidatos que llegan mejor al debate son los del PP y Vox porque lo hacen con las encuestas a favor que les auguran un crecimiento muy amplio. Es más, hay sondeos que predicen que la suma de las derechas es más que la izquierda. En cambio, el que llega peor es Ciudadanos con una bajada y con unas encuestas muy poco halagüeñas. Sin duda, al que más perjudica el debate es a Iñigo Errejón que no va a estar. Será el gran ausente

EDUARDO GONZÁLEZ VEGA

Consultor del Centro Internacional de Gestión y Marketing Político (CIGMAP)

Dos horas que influirán en el voto

Creo que el impacto en el votante será alto. Con el voto dividido entre varios partidos (y uno nuevo, Más País), muchos ciudadanos que se piensan si ir a votar o no, y un gran número de indecisos, el debate influirá. La gente lo utilizará para informarse, y en muchos casos para decidirse. Además, las encuestas dicen que habrá más cambio en el voto, así que será una cita clave de la campaña, posiblemente la más decisiva si no ocurre nada imprevisto.

Sobre quién llega mejor, parece que Pablo Casado es el que está en alza. Viene remontando según las encuestas, y deberá confirmarlo en el debate. Lo afrontará con más seguridad personal y con más munición por la actualidad favorable contra el presidente. El reto, diferenciarse como el voto útil del centro derecha: o yo o Sánchez. Después, Abascal tiene su gran oportunidad de pelear de tú a tú en un debate y de darse a conocer aún más entre la ciudadanía.Sánchez es el que más tiene que perder, se le presupone una estrategia conservadora parecida a los debates anteriores, aunque tiene más debilidades por Cataluña y la economía.

Rivera e Iglesias son solventes, ganaron los dos anteriores (Rivera el primero e Iglesias el segundo) según gran parte de la opinión pública, pero llegan con la expectativa más baja, algo muy importante. Tendrán una buena oportunidad para darle la vuelta a la situación, y quizá sea la última en esta campaña

LLUÍS ORRIOLS

Vicedecano de estudios de Ciencia Política -Universidad Carlos III de Madrid.

El estreno de Vox será polémico

El interés por el debate es alto, tal y como muestran las audiencias y los sondeos, que dicen que es el elemento de campaña electoral que mayor atención capta.Por lo tanto, tiene un impacto importante. Otra cuestión es si cambia el voto, eso es más dudoso. En el de hoy, los participantes tendrán que salir a arriesgarse. No hay nadie que esté en una posición cómoda. Pero sin duda el que más tiene que arriesgar es Ciudadanos y será el que más presionado esté para ofrecer un golpe de efecto porque las encuestas muestran un partido en descomposición. El descalabro de Ciudadanos, por otro lado, le permite a Vox tener una ventaja competitiva. En este sentido, los de Abascal afrontarán un debate que previsiblemente será bronco con muchos tintes de antipolítica o crítica a la clase política.

MARÍA CORRÉS

Consultora política y miembro del Colegio de Politólogos de Madrid

Rivera necesita salir a por todas

Albert Rivera es muy bueno en los debates y sabe que en esta ocasión se juega mucho, con la mitad de su electorado en juego. Deberá salir a por todas desde el principio. El Partido Popular lo tiene más fácil debido a la posición de las encuestas y cómo partido hegemónico de la derecha, por lo que lo más inteligente y seguro será que su estrategia, se centre en ataques a Pedro Sánchez, como si fuera un cara a cara entre los dos.