Cs se ve "decisivo" en varios territorios y no permitirá pactos con Vox o Podemos

Ciudadanos llega al final de campaña convencidos de que serán “decisivos”. En el partido están contentos porque, aseguran que “no hemos cometido ningún error y hemos lanzado propuestas”, destacan fuentes del partido. En la recta final al 28-M advierten de que el bipartidismo es algo que no tiene solución después de la compra y trama de los votos robados y critican que ha habido medios que han querido lanzar el mensaje de que los naranjas no llegan al 3% y están ya acabados.

Sin embargo, aseguran que tienen buenos pronósticos en el Ayuntamiento de Madrid y también en Murcia y Aragón y su objetivo será “definir alcaldías y gobiernos autonómicos”. Y es que de cómo estaban antes a ahora, además del impacto que ha supuesto las diferentes noticias que se difunden sobre ellos, aseguran que “darán la sorpresa la noche electoral”.

Ante los que lanzan el mensaje de “voto útil” o “no útil” el secretario general de Cs, Adrián Vázquez indica que “decir a un ciudadano que su voto es inútil es una falta de respeto y es decir qué es el PP y Feijóo” que, subraya “no representa a uno de cada cuatro”. “Queremos que los ciudadanos no tengan que ir con la pinza en la nariz a votar” y ser alternativa de los que “compran tránsfugas y votos”.

Los naranjas llegan al final de la campaña advirtiendo de que “no permitiremos que un partido de extrema derecha entre en un gobierno, ni que haya extremistas de izquierdas y, con nacionalistas que quieren romper España no negociamos”, apuntan fuentes de la dirección. También critican que al PP “el único verde que le gusta es el de Vox y no lo vamos a permitir y con PSOE igual” eso, en el caso de que sean decisivos. Además, recuerda Cs que PSOE y PP, salvo en Castilla La Mancha o Madrid “no tienen ninguna mayoría asegurada en ningún sitio. Las mayorías absolutas se han acabo” y apuntan a que “seríamos decisivos en la Comunidad Valenciana y Baleares” pero, fuentes de la dirección de Cs insisten en que los populares "prefieren irse al monte con la extrema derecha. Hay miles de españoles que no lo van a permitir”.

Campaña "amortizada"

En el partido naranja consideran que “ya tenemos amortizado el 28 de mayo porque, saquemos lo que saquemos ya será un éxito” más cuando todos les dan por borrados del mapa y advierten de que “tendremos cientos de concejales y seremos decisivos en muchos sitios. Vamos a dar una sorpresa. Hemos vuelto a la moderación, no queremos la política de trincheras”.

El partido en pleno se ha implicado en una campaña por toda España donde todos, sin división, se han recorrido toda España. Reiteran en Ciudadanos que “nuestra victoria es concurrir con buen programa y un partido a base de amortizarnos". Insisten en que tienen un proyecto que es el que van a hacer valer "dónde seremos decisivos. Tenemos claro hacia dónde vamos ahora. El bipartidismo no va a volver" y subrayan que algunos, como el PP “han vendido la piel del oso antes de cazarlo”.

Al día siguiente, según los pronósticos naranjas, no habrá mayorías y avisan: “Nosotros pactaremos en base a programa, con el que consigamos acordar más programa de Cs. Y apuntan a que su prioridad está en las clases medias, las familias, los que no llegan a fin de mes, los ciudadanos que se sienten asfixiados de impuestos", etc.