Adrián Vázquez (Ciudadanos): «Estoy muy orgulloso de ser veleta»

De padre periodista y madre empresaria. En su grupo de infancia abundan los obreros de la palabra, y dice que entró en política porque «me encanta asumir responsabilidades». Adrián Vázquez capitanea la nueva etapa naranja y la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos fue el responsable de sacar adelante el proceso de levantamiento de inmunidad de Puigdemont con quien, confiesa, no se saluda ni en el ascensor.

¿El próximo 28 de mayo siente que se examina?

No, en absoluto. Lo que siento es emoción porque desde que la nueva dirección de Ciudadanos tomó el partido este año hemos dado la vuelta al proyecto y volvemos a definir lo que es importante para el centro liberal, que tenemos que ser un partido que ponga sentido común a derecha y a izquierda y que salimos sobre todo a ser decisivos en ayuntamientos y comunidades donde saquemos representación. Es la ventaja del tablero político de ahora: donde Cs entre, las mayorías se van a formar del centro a los extremos y no al revés.

¿Es de los que cree en la resurrección... naranja?

En la resurrección no, en la refundación. Para resucitar hay que morir y nosotros no hemos muerto, estamos más vivos que nunca, tenemos unas ideas muy claras, queremos hablarles a las clases medias explotadas, a esas familias de toda España que sostienen el estado del bienestar y a ellos nos dirigimos. Este nuevo Cs no se está construyendo para un año ni para una elección sino para una década.

Le gusta mucho el fútbol, sobre todo jugarlo. ¿Hay «partido»?

Y lo estamos jugando, de hecho, notamos ya brotes verdes desde enero. Lo primero que vemos es que poquito a poquito estamos subiendo en las encuestas, partiendo de muy abajo. Es cierto que, donde tenemos un PP tan echado a la extrema derecha y un PSOE con «la banda» en el gobierno nacional y en el autonómico, el centro sufre. Pero nosotros sabemos que hay miles de españoles que creen en un partido con sentido común, que hable a las clases medias, que no esté continuamente en la pelea y en la trifulca, y ese partido es Cs.

Si la noche electoral Ciudadanos cae, ¿es de los que resiste o dimite?

No, el partido no va a caer, el partido va a estar en todo el ciclo electoral. Podemos tener un mal resultado, mediano o bueno y, pase lo que pase, el partido va a continuar. Nuestro objetivo no solo es el 28 de mayo sino las generales de este año que probablemente serán en diciembre y saldremos con todo porque sabemos que, si Cs tiene representación, vamos a poder decidir gobierno.

¿Cuál es el plan para conquistar el voto del electorado?

Desde el principio lo que estamos diciendo es que venimos a poner sentido común a derecha y a izquierda. No tenemos socios preferenciales. Lo que queremos es hablar de políticas públicas, para las familias que dudan si tener un segundo hijo e incluso un primero. Para ellos estamos lanzando medidas como la de natalidad para que las mujeres puedan tener procesos de natalidad cubiertos por la seguridad social hasta nueve intentos, un sistema que ya se está haciendo en Bélgica. O si tienes un segundo hijo, el Estado, como si fuera un préstamo, te dé hasta 18.000 euros y lo puedes pedir hasta el tercer año del niño, que es lo que te cuesta por ejemplo la guardería concertada. Nos estamos centrando en este tipo de ayudas para las familias.

Si Cs fuera un Titanic,¿sería el capitán del barco o el director de orquesta?

Conmigo como capitán nunca vamos a tener un iceberg en el que chocarnos.

Un día llamaron a Cs «partido veleta» ¿Se identifica?

Yo estoy muy orgulloso de ser veleta. Me hace mucha gracia porque, ¿el PSOE no es veleta pactando con Bildu? O, ¿el PP no es veleta pactando con Vox? Si el adaptarte a las situaciones actuales es veleta, estoy encantado de que seamos veleta. Un partido de centro, no veleta, es un partido poco útil.

Alberto Núñez Feijóo también dice que es el centro. ¿En qué quedamos?

Pero todos sabemos dónde está Feijóo: es un socialcristiano que no quiere reformar, que quiere que nada se mueva, es un partido conservador. Es un político de principios del siglo XX y eso se ve. Nosotros lo llamamos, cariñosamente, y sin faltar al respeto, Rajoy 2.0. A partir de mayo van a ser meses muy difíciles para el PP porque ha generado una expectativa de arrasar. No va a volver el bipartidismo, no son una opción de cambio. No he encontrado a nadie que me diga que les ilusiona.

Nosotros podemos ilusionar a la gente y mayo solo tenemos que resistir y ser decisivos.

¿Cree que haber «salvado» a Sánchez en algunas leyes les puede pasar factura?

No estoy concentrado en eso. No se puede concebir un partido liberal que ponga líneas rojas a un lado y a otro. Lo que sí digo es que lo que ha hecho Sánchez y el resto de la banda es terrible para el Estado de Derecho y es algo que yo llevo en el Parlamento Europeo.

Dicen que asumió la secretaría general para tener «foco mediático» y así saltar luego a otro partido...

No, aunque no entiendo muy bien la pregunta. Yo creo que cuando una persona coge el proyecto en un momento de dificultad para rescatar el espacio de centro liberal es para eso. Está claro cuál es nuestra posición en el tablero político y nuestro objetivo es poner sentido a izquierda y derecha en base a nuestras políticas y así se verá tras el 28-M.

Arrimadas se marcha a vivir a Jerez. ¿Se quedan huérfanos?

Bueno, no se marcha, de hecho más del 50% de los diputados viven fuera de Madrid. Inés sigue siendo la portavoz del Congreso y está ahí sacando estos temas que son tan importantes. Es una gran portavoz.

Usted ha dicho que no ambiciona la presidencia del Gobierno. ¿Quiénes tienen para esas primarias? ¿Qué va pasar luego?

Tendremos unas primarias, pero primero tiene que pasar mayo. Tenemos activos como Guillermo Díaz, Nacho Martín, Patricia Guasp, Eva Poptcheva, Jordi Cañas, Paco Igea... Tenemos gente muy preparada, incluso más que la de otros partidos que nos quieren fichar.

¿Ha recibido la llamada de otros partidos para ficharle?

Bueno, yo sobre llamadas personales no suelo decir nada.

Si hubiera tenido que renunciar a ser eurodiputado para dirigir el partido, ¿qué habría hecho?

Lo que la afiliación decidiera.

¿Cree que su electorado entiende la bicefalia del partido? ¿Quién manda ahora en Cs?

Ahora somos un partido muy coral, con una Ejecutiva permanente en la que todos tienen un área de responsabilidad. Yo soy el director de orquesta, orgánicamente, y luego están las portavocías.

¿Tiene relación con Sánchez o Núñez Feijóo?

No, en absoluto. Soy el secretario general por lo que sí tengo relación con Félix Bolaños y Bendodo, como es natural en las democracias.

Se reunió con Elías Bendodo hace pocas semanas. ¿Qué le dijo cuando le auguró la debacle de Cs?

Juego al fútbol, y como en el deporte, tienes encontronazos, lo asumes y no pasa nada.

¿Cuáles son sus líneas rojas?

La gente que quiere reventar España y los populismos que lo único que hacen es meter miedo y dar soluciones facilonas a problemas muy complejos.

¿Le preocupa que, tras los comicios, vuelvan las bajas en masa?

Bajas en masa las tuvimos tras la moción en Murcia, ahora tenemos un partido muy estable en más de 8.000 afiliados y desde que hemos cogido el partido hemos tenido más de 150 afiliaciones al mes.