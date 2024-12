​La Armada planea una ambiciosa ampliación de la base naval de Rota valorada en más de 300 millones

La Armada prepara una profunda remodelación de la base naval de Rota para ampliar el número de muelles y dar respuesta así a las necesidades de espacio principalmente tras el aumento de destructores de la US Navy, de cuatro a seis.

El personal de Infraestructuras del Ministerio de Defensa ya ha presentado una propuesta formal, después de un análisis de las distintas opciones, que cuenta con el visto bueno del Estado Mayor de la Armada, explicó el vicealmirante Rubén Rodríguez Peña, jefe del Arsenal de Cádiz y de la base naval, en un reciente foro organizado por Cadena Ser en Rota.

Las primeras cifras estimadas sitúan la inversión necesaria para llevar a cabo los trabajos por encima de los 300 millones de euros. Las obras se prolongarían ocho años. El proyecto permitiría prácticamente duplicar la capacidad de atraque de la base naval con tres nuevos muelles, a continuación del muelle de combustible.

La base, que comparten la Marina estadounidense y la Armada, cuenta en la actualidad con cuatro muelles -uno de combustible-. “Con todos los barcos americanos y españoles no cabemos ahora mismo”, destacó Rodríguez Peña. Los despliegues y los ejercicios programados tanto de la US Navy como de la Armada hacen que al final todos los buques nunca coincidan en puerto a la vez, por lo tanto, hasta la fecha no ha sido necesario acometer reformas.

Sin embargo, como recordó el almirante, la US Navy pasará a tener seis destructores en Rota, ya tiene cinco, y además la base acoge el Centro de Evaluación para el Combate de la Armada (Cevaco) que recibe buques del resto de arsenales para evaluar las prestaciones, a lo que hay que sumar la presencia puntual de unidades de cara a ejercicios como el Flotex. “En resumen la base se está quedando pequeña”, aseguró el vicealmirante.

La licitación para el anteproyecto podría ver la luz “en breve”, añadió, al tiempo que puso en valor la importante inversión prevista, “son cantidades astronómicas”, junto con “el aumento significativo de metros lineales”, que reflejan la importancia del proyecto.

Además de los destructores de la US Navy, la base de Rota alberga las seis fragatas F-80 -Santa María, Victoria, Numancia, Reina Sofía, Navarra y Canarias- , el LHD Juan Carlos I y los dos buques anfibios de la Armada -Galicia y Castilla-. También es la sede de la Flotilla de Aeronaves.