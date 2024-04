Armados y peligrosos: este es el arsenal de drones militares de Marruecos que debería preocupar a España

El peligroso rearme que viene llevando a cabo Marruecos en los últimos años no para y, aunque el objetivo último es no quedar atrás en la escalada bélica que mantiene con Argelia, su eterno enemigo (y vecino), no hay que perder de vista que un aumento desmesurado del poder militar del reino alauita puede suponer una seria emenaza para España, habida cuenta las tensas relaciones que ambos países mantenemos, con disputas abiertas como las plazas de soberanía española enclavadas en territorio marroquí o las aguas territoriales de las Islas Canarias.

Así, en los últimos años han comprado 15 patrulleras rápidas a Turquía, 24 unidades del helicóptero de combate AH-64E Apache armados con misiles aire-tierra Hellfire; 612 misiles antitanque Javelin; drones suicidas SpyX; 18 lanzadores M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS); 40 Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército M57 (ATACMS); 36 M31A2 Sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple guiados (GMLRS) unitarios; 36 ojivas alternativa M30A2 de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple guiados (GMLRS), así como otro tipo de material como vehículos, equipos de transmisión, receptores GPS... También han adquirido 36 baterías del sistema de artillería tierra-tierra francés Caesar que cuentan con un cañón autopropulsado de 155 mm y estaría estudiando comprar el lanzacohetes PULS de la israelí Elbit Systems, sobre el que España construirá su propio sistema Silam.

Sin embargo, no hay que olvidar tampoco la fuerza aérea marroquí, aunque se situaría un peldaño por debajo de la española, no así lo que se refiere a los drones militares, donde el salto ha sido enorme en los últimos años ha sido en lo referentes a aeronaves no tripuladas (UAV), tanto en las que tienen como fin labores de vigilancia como los armados, algo de los que a día de hoy carece España, aunque está en proyecto.

Drones

Estos serían, a grandes rasgos, los drones con que cuentan las fuerzas armadas marroquíes y sus características:

RQ-1 Predator A. Un RQ-1 Predator A de reconocimiento aéreo, un sistema de armas completo que en plena operatividad incluye 4 vehículos aéreos, sistema de control de tierra, conexión vía satélite y una plantilla compuesta por 55 personas, calificado como un UAV de altitud media y gran autonomía (MALE, medium-altitude, long-endurance).

Un de reconocimiento aéreo, un sistema de armas completo que en plena operatividad incluye 4 vehículos aéreos, sistema de control de tierra, conexión vía satélite y una plantilla compuesta por 55 personas, calificado como un UAV de altitud media y gran autonomía (MALE, medium-altitude, long-endurance). MQ-9B Sea Guardian. Cuatro MQ-9B Sea Guardian de reconocimiento aéreo y ataque , una evolución del Reaper del que dispone el Ejército del Aire español, y que además incorpora armas como misiles Hellfire, algo que el modelo español aún no tiene aunque Defensa ha encargado ya el proyecto para dotarle de misiles. El UAV marroquí tiene 24 metros de envergadura, 11,7 de largo, un peso máximo al despegue de 5.670 kilogramos, un techo de vuelo superior a 12.000 metros y una autonomía máxima de 40 horas.

de reconocimiento aéreo y , una evolución del Reaper del que dispone el Ejército del Aire español, y que además incorpora armas como misiles Hellfire, algo que el modelo español aún no tiene aunque Defensa ha encargado ya el proyecto para dotarle de misiles. El UAV marroquí tiene 24 metros de envergadura, 11,7 de largo, un peso máximo al despegue de 5.670 kilogramos, un techo de vuelo superior a 12.000 metros y una autonomía máxima de 40 horas. Hermes 900. Tres Hermes 900 de fabricación israelí (Elbit System) para reconocimiento aéreo. Se trata de un UAV de media ultitud y larga distancia (MALE) orientado a la detección terrestre y marítimas de objetivos. Puede transportar una carga útil máxima de 350 kilos y es capaz de volar a 9.150 metros de altura. Su autonomía de vuelo es de 30 horas.

Tres de fabricación israelí (Elbit System) para reconocimiento aéreo. Se trata de un UAV de media ultitud y larga distancia (MALE) orientado a la detección terrestre y marítimas de objetivos. Puede transportar una carga útil máxima de 350 kilos y es capaz de volar a 9.150 metros de altura. Su autonomía de vuelo es de 30 horas. Wing Loong II. También se conocía el pasado año que había adquirido dos unidades del avión no tripulado Wing Loong II, de fabricación china, que se suman a los que ya tenía del modelo anterior Wing Loong I. Este UAS es capaz de elevar hasta 480 kilos y transportar bombas y misiles guiados por láser. Poseen una autonomía de 20 horas, una velocidad punta de 379 kilómetros por hora y un alcance operativo de 1.500 kilómetros.

También se conocía el pasado año que había adquirido dos unidades del avión no tripulado de fabricación china, que se suman a los que ya tenía del modelo anterior Wing Loong I. Este UAS es capaz de elevar hasta 480 kilos y Poseen una autonomía de 20 horas, una velocidad punta de 379 kilómetros por hora y un alcance operativo de 1.500 kilómetros. Bayraktar TB2. Pero no queda ahí la cosa, ya que las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos también han firmado un contrato de adquisición a Turquía de 13 drones de combate Bayraktar TB2 , modelo que se hizo muy popular en los primeros meses de la guerra de Ucrania por su gran efectividad contra objetivos rusos. Rabat recibirá cuatro estaciones terrrestres de control, un sistema de simulación y un sistema digital para rastrear y almacenar información.

Pero no queda ahí la cosa, ya que las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos también han firmado un contrato de adquisición a Turquía de , modelo que se hizo muy popular en los primeros meses de la guerra de Ucrania por su gran efectividad contra objetivos rusos. Rabat recibirá cuatro estaciones terrrestres de control, un sistema de simulación y un sistema digital para rastrear y almacenar información. SpyX. A estos habría que unir otros modelos como el SpyX , un dron kamikaze de diseño israelí que tiene un alcance de 50 km y un tiempo de vuelo de 90 minutos. Puede llevar una ojiva nuclear de 2,5 kg, y un peso total máximo de 10 kg, lo que le permitiría cruzar el Estrecho de Gibraltar sin problemas y atacar suelo españo. El SpyX, desarrollado por BlueBird Aero Systems, es un mini-UAV eléctrico diseñado para misiones de merodeo y ataque, para permitir a los equipos tácticos detectar, confirmar y alcanzar objetivos de forma orgánica a distancias de hasta 50 kilómetros. Para aumentar sus capacidades de detección de objetivos, integra una gran carga útil estabilizada con sensor dual montada en la panza del aparato y un rastreador de video avanzado, para permitir un ataque guiado electroóptico autónomo y preciso al objetivo. Para aumentar su efectividad, la ojiva de 2,5 kg (como las ojivas antipersonal, antivehículos o antitanque combinadas) se carga en la munición merodeadora SpyX justo antes del lanzamiento, según el efecto en el objetivo requerido.

A estos habría que unir otros modelos como el , un de diseño israelí que tiene un alcance de 50 km y un tiempo de vuelo de 90 minutos. Puede llevar una ojiva nuclear de 2,5 kg, y un peso total máximo de 10 kg, lo que le permitiría cruzar el Estrecho de Gibraltar sin problemas y atacar suelo españo. El SpyX, desarrollado por BlueBird Aero Systems, es un mini-UAV eléctrico diseñado para misiones de merodeo y ataque, para permitir a los equipos tácticos detectar, confirmar y alcanzar objetivos de forma orgánica a distancias de hasta 50 kilómetros. Para aumentar sus capacidades de detección de objetivos, integra una gran carga útil estabilizada con sensor dual montada en la panza del aparato y un rastreador de video avanzado, para permitir un ataque guiado electroóptico autónomo y preciso al objetivo. Para aumentar su efectividad, la ojiva de 2,5 kg (como las ojivas antipersonal, antivehículos o antitanque combinadas) se carga en la munición merodeadora SpyX justo antes del lanzamiento, según el efecto en el objetivo requerido. Warder B. En septiembre de 2022, el país magrebí encargó a la misma firma israelí BludBird 150 drones WanderB y ThunderB a BlueBird. Además, una de las grandes novedades de este nuevo acuerdo estratégico es que parte de la producción de las aeronaves no tripuladas se realizará directamente en Marruecos . El WanderB es un dron ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, de sus siglas en inglés) que ha sido diseñado como plataforma versátil y fácil de operar . Es capaz de despegar y aterrizar verticalmente y pueden operar en lugares muy reducidos como la cubierta de un barco. Puede llevar a cabo misiones ISTAR que añaden la adquisición de objetivos a las misiones ISR. Destacan por su baja señal acústica, visual y térmica y una escasa señal radar debido a su pequeño tamaño y formato. Tiene 2,5 horas de autonomía en vuelo, un peso al despegue de 14 kilogramos y un alcance de cobertura de 50 kilómetros. Alcanza altitudes de hasta 1.000 metros.

En septiembre de 2022, el país magrebí encargó a la misma firma israelí BludBird 150 drones WanderB y ThunderB a BlueBird. Además, una de las grandes novedades de este nuevo acuerdo estratégico es que . . Es capaz de despegar y aterrizar verticalmente y pueden operar en lugares muy reducidos como la cubierta de un barco. Puede llevar a cabo misiones ISTAR que añaden la adquisición de objetivos a las misiones ISR. Destacan por su baja señal acústica, visual y térmica y una escasa señal radar debido a su pequeño tamaño y formato. Tiene 2,5 horas de autonomía en vuelo, un peso al despegue de 14 kilogramos y un alcance de cobertura de 50 kilómetros. Alcanza altitudes de hasta 1.000 metros. Tunhder B. En cuanto al ThunderB , existen dos versiones que se diferencian porque una puede despegar y aterrizar verticalmente (VTOL, de sus siglas en inglés) y la otra no. Además de para misiones de vigilancia, inteligencia, reconocimiento y adquisición de objetivos, puede "liberar las cargas que se encuentran debajo de sus alas".

En cuanto al , existen dos versiones que se diferencian porque una puede despegar y aterrizar verticalmente (VTOL, de sus siglas en inglés) y la otra no. Además de para misiones de vigilancia, inteligencia, reconocimiento y adquisición de objetivos, puede "liberar las cargas que se encuentran debajo de sus alas". También adquirió hace varios años tres drones tipo Heron, de IAI, a través del grupo francés Dasssault. ambos también de reconocimiento aéreo. También conocido como Majatz-1, es un UAV MALE (medium-altitude long-endurance). Tiene una autonomía aproximada de 52 horas y vuela a una altura superior a 10.000 metros. Tiene 8,5 metros de envergadura, un radio de acción de 350 kilómetros y un peso máximo al despegue de 150 kilos.

Paralelamente a todos estos modelos, dispondría de otros modelos de munición merodeadora y otros UAV.

Mirage 2000-9

En lo que se refiere a aeronaves tripuladas, la Real Fuerza Aérea de Marruecos también está viendo aumentar claramente sus capacidades de combate. La pasada semana se conocía que Francia había autorizado la transferencia a Marruecos de 30 cazas Mirage 2000-9 de fabricación francesa y que prestaban servicio en la fuerza aérea de los Emiratos Árabes Unidos. El traspaso de estos aparatos, después de que Abu Dabi haya decidido sustituir estos aparatos por modernos Rafale, necesita el visto bueno francés y ya lo ha obtenido. Aunque se trata de un avión que ya dejó de fabricarse, se trata de la última versión fabricada específicamente para las Fuerzas Aéreas de los Emiratos Árabes Unidos y cuenta con altas capacidades y moderna tecnología utilizada para llevar a cabo ataques aéreos de alta precisión.

Este avión podrían ir armado con “uno de los misiles tácticos más peligrosos, poderosos y letales, que en los Emiratos Árabes Unidos llaman "Terror Peregrino Negro", según medios digitales del país vecino. Se trata de misiles de crucero de alta precisión, con una velocidad de alrededor de Mach 0.8 y un alcance de 300 kilometros, que podrían llegar a España sin ningún problema incluso aunque no sobrevolasen nuestro espacio aéreo. Además de su alta velocidad y precisión, este misil se caracteriza por la capacidad de penetrar fortificaciones y refugios de hormigón, guiarse a través de GPS o imágenes térmicas, reconocer el objetivo y fácil transporte.

Fueron probados en Libia en 2011, donde mostraron buenos resultados en el logro de los objetivos establecidos. Se desarrolló una versión modificada para su uso por parte de la marina y los informes dicen que su alcance llega a los 400 km, lo que los convierte en un misil efectivo en ataques a largas distancias.

Mirage F1

Marruecos probablemente utilice estos Mirage 2000-9 para sustituir sus 33 viejos Dassault Mirage F1, de los que tiene 27 de la versión F1M-VI (MF2000) y 6 Mirage F1B. Se trata de un caza polivalente que entró en servicio en 1978 y que también prestó servicio en el Ejército del Aire español hasta principios de este siglo. De hecho, España adquirió los primeros en 1975 en un momento de tensión con Marruecos.

F-16 Block 70/72 Viper

Paralelamente, Marruecos dispone de los más modernos y potentes F-16, 23 del block 52+ que serán actualizados al block 70 y otro 25 block 70 nuevos aún por entregar (48 en total).

En las últimas actualizaciones de este avión, la compañía L3Harris Technologies ha completado una revisión crítica de diseño (CDR) para el sistema de guerra electrónica (Electronic Warfare o EW) Viper Shield, lo que otorgará al F-16 F-16 Block 70/72 unas capacidades mejoradas que afectará positivamente a la flota de estos cazas en la Fuerza Aérea de Marruecos.

Se espera que los primeros cazas F-16 Block 70/72 Viper para la Fuerza Aérea de Marruecos salgan de fábrica en 2024 y la entrega comience a principios de 2025. Todos ellos estarán equipados con el sistema de guerra electrónica Viper Shield, redundando en su capacidad de supervivencia y el éxito de la misión. Este avanzado sistema de guerra electrónica proporcionará un escudo electrónico virtual alrededor del avión. Su tecnología 100% digital ayuda a mejorar el rendimiento del sistema, reduce el espacio ocupado del sistema, reduce el peso y facilita futuras actualizaciones.

Estamos ante la versión más avanzada de este mítico caza e incluye diversas mejoras, lo que le permitirá mantenerse a la vanguardia durante muchos años más. Una de sus principales características es el radar de tipo AESA APG-83 SABR, de quinta generación. Es más resistente a las amenazas electrónicas más sofisticadas, posee un ancho de banda mayor, mejor velocidad y agilidad, permitiéndole detectar y rastrear hasta 20 blancos simultáneos a mayores distancias en menores tiempos.

Otra nueva característica es la pantalla central (CPD), de 6x8 pulgadas, de alta resolución que da al piloto informaciones tácticas y vitales sobre el avión, además permite sacar aún más provecho al radar APG-83. Puede reproducir mapas en alta definición a todo color. El avión está equipado además con Link-16, sistema utilizado por la OTAN para establecer enlaces tácticos entre diferentes plataformas aéreas, terrestres y/o marítimas, en tiempo real y de forma segura. Cuenta asimismo con sistemas de comunicación multibanda (HF/VHF/UHF), computador de misión modular con mayor capacidad de procesamiento, tanto para los sistemas de aviónica y sistemas de armas, lo que le permite realizar ataques más precisos

En cuanto a su armamento, puede ser equipado con misiles aire-aire: AIM-9X Sidewinder, Rafael Python IV/V, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM e IRIST-T. También puede emplear misiles antibuque AGM-84, AGM-119, AGM-65G y misiles aire-tierra como el AGM-65 Maverick. En cuanto a bombas, puede utilizar las de la familia Paveway, bombas GBU-15.

El avión es capaz de desarrollar velocidades de hasta Mach 2 y tiene una autonomía de 1.740 millas náuticas.

Por tanto, en breve tiempo Marruecos contará con 48 cazas F-16 de última generación capaces de competir de tú a tú con los principales aparatos del mercados si exceptuamos el F-35, de quinta generación, aunque sus prestaciones son inferiores a las de las últimas versiones del Eurofighter.

F-5 Freedom Fighter

Junto a estos cuenta también con otros aparatos de ataque más antiguos, como 22 cazas ligeros Northrop F-5 Freedom Fighter, que entraron en servicio en 1965 y que entre 2001 y 2004 fueron modernizados al estándar Tiger III. Se trata de un avión de pequeño tamaño diseñado para una función de superioridad aérea diurna, aunque también puede ser utilizado para el ataque a tierra.

Un F-16 de la Fuerza Aérea de Marruecos Senior Airman Malcolm Mayfield - dvidshub.net

Marruecos adquirió 15 F-5A, 2 F-5B y 4 RF-5A desde 1965 a 1971, en el paquete de compra se incluyeron misiles AIM-9B Sidewinder. Se cree que entre 2 y 6 F-5A adicionales fueron comprados a Irán entre 1972 y 1979.​ Dada la participación en el intento de golpe contra Hassan II en 1972, los escuadrones de F-5 cayeron en desgracia, lo que tuvo consecuencias en la operatividad de los aviones.​ Los F-5A y F-5B participaron en la guerra del Sáhara Occidental en la década de 1980 y la lucha contra el Frente Polisario.

El desgaste de la guerra hizo posible que, con financiación saudita, Estados Unidos autorizara la compra de 16 F-5E y 4 F-5F adicionales, equipados con misiles aire-superficie AGM-65 Maverick a principios de los años 80. A partir de la década de 1990, la flota se reforzó con 10 F-5E ex-USAF. Para cubrir las pérdidas en combate, se compraron 24 F-5E/F financiados por Arabia Saudita. Al estar basados en Marruecos y para poder cubrir las largas distancias, los F-5 fueron modificados localmente, dotándoles de una lanza de reabastecimiento.

Como pasaba con el Mirage F1, España también ha tenido F-5 y, de hecho, sigue manteniendo 19 aparatos que sirven en el Ala 23 de la Escuela de Instrucción de Caza y Ataque de Talavera la Real y que se utilizan para la formación de los nuevos pilotos de caza. Justo hace un año el Ministerio de Defensa anunciaba que invertirá 25 millones de euros para garantizar su operatividad los próximos cinco años, hasta 2028, cuando está prevista la llegada del sustituto de este avión. El objetivo es poner a punto la aviónica y los motores.

Junto a estos aviones de combate, cuenta con aviones de entrenamiento, siete aviones de transporte Casa CN-235, de fabricación española, cuatro Alenia C-27J Spartn, también de transporte; dos aviones cisterna Lockheed KC-130, otros 12 Lockheed KC-130 de transporte táctico y otro más, en este caso un RC-130 Hércules, de reconocimiento.

En este sentido, la mayor amenaza para España es que Marruecos lograse comprar el estadounidense F-35, un caza de quinta generación considerado uno de los mejores del mundo. Para ello, Rabat ha solicitado el apoyo de Israel para “ayudarlo a convencer a la administración Biden de que autorice la venta de aviones de combate F-35 a las Fuerzas Armadas Reales”, según informó en su momento la prensa israelí. El desarrollo de capacidades de la Fuerza Aérea de Marruecos fue objeto de discusiones entre Abdellatif Loudiyi, Ministro Delegado al Jefe de Gobierno, a cargo de la Administración de Defensa Nacional, y el Ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, durante la visita de este último a Rabat el 23 y 24 de noviembre de 2021.

Situación de España

Frente a este arsenal, el Ejército del Aire y el Espacio español dispone de 69 cazas Eurofighter (17 Tranche 1, los más antiguos, aunque con el paquete de mejoras Cnm02+; 32 Tranche 2 y 20 Tranche 3) y 83 EF-18 Hornet, un avión de combate de gran capacidad pero que entró en servicio en 1986 y que se ha empezado ya a retirar de las Islas Canarias. El Gobierno ha aprobado una partida de 4.593 millones de euros para la ampliación del programa Halcón que incluye la adquisición de otros 25 Eurofighter para reemplazar parte de los EF-18M peninsulares y necesidades de la primera fase en la que ya se compraron 20 aparatos para Canarias. es decir, 45 Eurofighter más para sustituir a los EF-18 más viejos. Estos nuevos aparatos incorporarán ya la Tranche 4, la más moderna de las existentes, entre cuyas mejoras destacan actualizaciones en el software y los radares AESA ESCAN MK1, una pieza fundamental en la que trabaja la española Indra y que cambia por completo la capacidad del caza.

En consorcio con el proveedor alemán de sensores Hensoldt, el nuevo radar de barrido electrónico ESCAN Mk1 aportará capacidad multifunción para seguir varios blancos a corta distancia al tiempo que escanea simultáneamente el espacio aéreo a cientos de kilómetros en busca de posibles amenazas. Este radar es el sensor que aportará a la aeronave el dominio en el combate aire-aire y aire-tierra.

Adicionalmente, y como miembro del consorcio EuroDASS, proveerá el subsistema de protección DASS. Este elemento alerta al piloto en caso de detección de amenazas contra la aeronave y activa contramedidas de diferente naturaleza, interfiriendo y engañando a los sistemas electrónicos del enemigo.

Además, incorporaría misiles aire-tierra Brimstone, el misil de crucero de largo alcance Taurus KEPD 350, el misil anti-radiación AGM-88E Advanced Antiradiation Guided Missile (AARGM), el misil aire-aire Iris-T y el aire-superficie Aargm, así como la bomba guiada JDAM (Munición de Ataque Directo Conjunto, por sus siglas en inglés).

La versión Tranche 4 contempla un avión muy similar al que encargó Alemania para su fuerza aérea, bajo la denominación de programa Quádriga. Por si fuera poco incorpora mejoras en capacidad antibuque y de ataque a tierra, aunque es en su papel aire-aire donde destaca con la incorporación de los misiles Meteor.

Cabe destacar que los 20 Eurofighter cuya compra anunció ya España para sustituir a los F-18 de Canarias y los 25 nuevos ahora anunciados dentro del Programa Halcón 2, incorporarán buena parte de las mejoras del proyecto Quadriga. De hecho, una de las novedades que traerán de serie los nuevos Eurofighters que ha comprado Defensa y que ya incorporaban algunos de los que están en servicio, es la posibilidad de ir armados con los Meteor, misiles aire-aire de alcance medio (150 kilómetros) que permite a los cazas españoles la capacidad de combate aéreo más allá del alcance visual. Este nuevo misil proporciona a los Eurofighter españoles un salto cualitativo en su capacidad de enfrentamiento frente a las amenazas aéreas más modernas.

El Eurofighter tiene unas características que lo convierten en uno de los cazas de combate más potentes. Los motores, por ejemplo, son extremadamente potentes, combinados con un bajo peso bruto, lo que le da una indudable ventaja en la relación empuje-peso. Los primeros aviones saldrán en 2026 de la planta de ensamblaje de la compañía en sus instalaciones de Getafe. La previsión de entregas es la siguiente: tres aviones en 2026; cinco en 2027, seis en 2028, cuatro en 2029 y dos en 2030. A estos habría que unir los 25 ahora presupuestados, aunque aún habrá que esperar a su aprobación definitiva. Con los 25 nuevos Eurofighter España llegará los 114 aparatos.

Estamos, por tanto, ante un Ejército del Aire español mucho más poderoso que el marroquí, aunque en lo que se refiere a los drones, el reino alauita gana por goleada, tanto por cantidad como por calidad.

► MQ-9 Predator B. Las Fuerzas Armadas españolas cuentan con cuatro unidades del Predator B de la empresa estadounidense General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Se trata de un dron con una autonomía de hasta 25 horas y es capaz de efectuar misiones ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) usando sensores infrarrojos y radáricos, para buscar, localizar y seguir blancos en cualquier condición meteorológica, fijos o móviles, tanto de día como de noche. Aunque se han dado los primeros pasos para dotarle de armamento, por ahora carece de él.

► Euromale. En un futuro España empezará a incorporar otros UAV de grandes dimensiones con el Euromale, en el que trabaja con Francia, Alemania e Italia, de la mano de Airbus Defence & Space, junto con Dassault Aviation y Leonardo. El EuroDrone se proyecta como una plataforma imponente, con una masa de unas 10 toneladas, una envergadura de 26 metros, una longitud de 16 y una altura de seis. Estas dimensiones, para hacerse una idea, superan en envergadura alar a la de los actuales cazas de combate Eurofighter y F-18 en servicio en el Ejército del Aire español juntos.

Entre las características sobresalen las 11 toneladas de peso máximo al despegue (Mtow), la velocidad máxima de 270 nudos, el techo de vuelo 46.000 pies y la capacidad de carga de pago hasta 2.300 kg. Su propulsión será proporcionada por dos turbohélices "Catalyst" suministrados por Avio Aero, filial italiana de General Electric.

En total, el pedido final de España podría ascender a seis sistemas, es decir, 18 aviones no tripulados. El sistema incluye además un paquete de repuestos y equipos de apoyo en tierra. Las Fuerzas Armadas recibirán el primer aparato de serie, si se cumplen los plazos previstos, en torno a 2029.

► Sirtap. En cuanto al otro gran UAV adquirido por España, pero que aún tardará en llegar, es Sirtap, del que se han adquirido nueve sistemas completos (cada sistema incluye tres aparatos) y de dos simuladores con capacidad de instrucción y entrenamiento, el apoyo logístico inicial. La adquisición de este sistema sustituirá a los sistemas de este tipo en servicio que están al final de su vida operativa, mejorando y potenciando las capacidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio.

Estamos ante una aeronave de grandes dimensiones aunque lejos de otros más grandes, envergadura, con 7,3 metros de largo por 12 metros de punta a punta de cada ala, una altura de 2,2 metros y un peso de 750 kilos, pensada para misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. Es, por ejemplo, algo más pequeño que el Predator B (11 metros de longitud por 20 de envergadura) y también más que el Euromale, el otro proyecto en el que está embarcado el Gobierno español, que medirá 16 metros de largo y 26 de envergadura, siendo, de hecho, mayor en envergadura alar a la de los actuales cazas de combate Eurofighter y F-18 en servicio en el Ejército del Aire español juntos.

Las alas y el rotor del SIRTAP se pueden desmontar fácilmente para permitir el transporte en contenedores estándar tanto por tierra como por aire en un avión de transporte como el C295, que puede transportar dos SIRTAP en un vuelo.

El Sirtap está llamado a ser el sustituto antes de 2030 del sistema remotamente tripulado Searcher, de fabricación israelí y en servicio en el Ejército de Tierra, que está ya en el final de su vida operativa, y también entraría en operación en el Ejército del Aire.

En el ámbito militar, el dron estará enfocado en las conocidas como misiones ISR (Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia), aunque tiene margen de crecimiento. Por ejemplo, estará preparado para portar armamento. Para ello, contará de fábrica con la estructura interna para hacer la integración y con puntos fijos debajo de las alas para cargar los misiles. También podrá lleva un radar específico de patrulla marítima.

Será capaz de integrar armamento y para ello dispondrá de hasta cuatro puntos para otras tantas unidades de lanzamiento, que serán unas u otras dependiendo del cliente. Asimismo, podrá ser usado para la designación de objetivos.

► Scan Eagle. Paralelamente, nuestras fuerzas armadas cuentan con algunos otros modelos de drones aéreos, siempre pensados para vigilancia. Así, en las instalaciones de la Flotilla de Aeronaves de Torregorda, emplazadas en Cádiz, muy cerca del Estrecho de Gibraltar, se ubica la 11ª Escuadrilla de Aeronaves, la unidad más moderna de la FLOAN de la Armada.

Esta división tiene asignada los UAS Scan Eagle, desarrollados por la compañía estadounidense Insitu, una de las filiales del conglomerado Boeing. Esta plataforma es la primera de su tipo en entrar en servicio en la Armada y está diseñada para ser desplegada desde tierra o desde embarcaciones. Además de adiestrar a las unidades navales en el tiro antiaéreo, al operar el Scan Eagle la 11ª Escuadrilla desempeña las misiones de identificación, vigilancia y reconocimiento (ISR), apoyo a las unidades de Operaciones Especiales, búsqueda y rescate (SAR) y apoyo a entidades civiles en el control de fronteras, detección de incendios, vigilancia de ferrocarriles y otras labores.

► Searcher. El Searcher es otro de los sistemas utilizado para operaciones de vigilancia, reconocimiento, adquisición de objetivos, ajuste de artillería y evaluación de daños. El UAV presenta múltiples configuraciones operacionales e incluye diversos equipos como radar de apertura sintética, indicador de objetivo de movimiento en tierra, inteligencia de señales y sensores electroópticos e infrarrojos.

► SIVA. Desarrollado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, este dispositivo puede permanecer más de siete horas en el aire, desplegarse a más de 150 kilómetros del punto de despegue y llevar diferentes tipos de carga útil en función de la misión a desarrollar (sensores de visión nocturna, sensores infrarrojos, radares de apertura sintética en desarrollo, etc). En 2013 el Siva fue dotado con un sistema automático de aterrizaje y despegue.

Otros drones de menor tamaño son el Raven RQ11B del Ejército de Tierra, el Atlántic, un UAS de medio alcance y alto rendimiento para misiones ISTAR, o el Tucán, o el helicóptero no tripulado Alpha 800.