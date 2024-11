¿Drones gigantes y fuertemente armados despegando del LHD Juan Carlos I? Turquía lo ha probado con éxito en el buque gemelo del portaaviones español

La compañía turca Baykar se hizo mundialmente famosa por el importante papel que sus drones jugaron en la guerra de Ucrania contra los invasores rusos, pero la gama de modelos de la empresa ha ido creciendo y son muchos los países que han decidido comprar estas aeronaves no tripuladas.

Uno de los más exitosos es el Bayraktar TB3, un vehículo aéreo no tripulado armado autóctono y desarrollado por Baykar, que ha hecho historia al completar con éxito una prueba de vuelo en el portaaeronaves TCG Anadolu, el buque insignia de la marina de guerra turca, convirtiéndose en el primer vehículo aéreo no tripulado en aterrizar y despegar de una embarcación de pista corta.

Después de completar con éxito las pruebas de salto de esquí, los Bayraktar TB3 PT1 y PT2 fueron desplegados desde el Centro de Entrenamiento y Pruebas de Vuelo de Baykar en Keşan, Edirne, hasta el Comando de la Base Aérea de Dalaman. Durante sus operaciones, los Bayraktar TB3 PT1 realizaron vuelos de corto alcance tanto diurnos como nocturnos hasta el TCG Anadolu, completando con éxito las llamadas pruebas de aproximación sin ningún problema.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando el Bayraktar TB3 PT2, tras completar sus pruebas en alta mar, despegó de la pista corta del TCG Anadolu, que tiene una rampa inclinada de 12 grados. El vuelo, realizado en la convergencia de los mares Egeo y Mediterráneo, duró 46 minutos antes de que el avión aterrizara con éxito de nuevo en la misma pista corta, sin necesidad de ningún equipo de apoyo al aterrizaje. Este vuelo de prueba fue definido por el Gobierno turco como la apertura "de una nueva era tanto en la historia de la aviación como en la marítima".

Previamente, el 25 de junio de este año, durante un vuelo de prueba en el Centro de Pruebas y Entrenamiento de Vuelo de Baykar, el Bayraktar TB3 completó con éxito su prueba de rendimiento del sistema de gran altitud, subiendo a 36.310 pies. Impulsado por el motor PD-170 autóctono de TEI, el dron turco superó otro hito crítico. El Bayraktar Akinci, otra aeronave autóctona desarrollada por Baykar, ostenta el récord de altitud de Turquía con 45.118 pies.

Tras las pruebas exitosas en Çorlu, el Bayraktar TB3 se trasladó al Centro de Pruebas y Entrenamiento de Vuelo de Baykar en Keşan, donde completó su primera prueba de salto de esquí el 1 de junio de 2024. La instalación en Keşan cuenta con una rampa de 12 grados, idéntica a la de la cubierta principal del TCG Anadolu. Después de pasar las pruebas de salto de esquí, el Bayraktar TB3 recibió autorización para el despliegue operativo a bordo del buque de guerra.

Desde el inicio de los vuelos de prueba, el UCAV Bayraktar TB3 ha volado durante 823 horas. En diciembre de 2023, completó una prueba de resistencia, permaneciendo en el aire durante 32 horas y cubriendo una distancia de 5700 kilómetros.

Cabe señalar que el Bayraktar TB3 fue equipado el pasado mes de marzo con el sistema electroóptico de reconocimiento, vigilancia y orientación ASELFLIR-500, un producto también de fabricación turca desarrollado por Aselsan.

Con sus alas plegables y capacidades avanzadas, el Bayraktar TB3 está destinado, según la compañía fabricante, a convertirse en el UCAV líder en su clase. Equipado con comunicación Beyond Line of Sight (BLOS), puede operarse desde grandes distancias, lo que lo convierte en un activo clave para la estrategia de disuasión de Turquía. El Bayraktar TB3 apoyará misiones de reconocimiento, vigilancia, recopilación de inteligencia y combate en el extranjero con sus municiones inteligentes.

Más allá de la importancia que el hecho tiene para las Fuerzas Armadas turcas y para su propia industria de defensa, la clave de este hito es que el portaaeronaves turco TCG Anadolu es gemelo del buque insignia de la Armada española, el LHD Juan Carlos I. Y es que el barco turco fue diseñado por Navantia sobre la base del español. Esto significa que se abre también para la posibilidad de que este dron u otros de similares características puedan ir embarcados en el portaaviones español, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno no ha decidido aún qué va a hacer cuando los Harrier AV-8B sean dados de baja definitivamente a mediados de la próxima década. Si no llegan los ansiados F-35B no hay más opciones en el mercado, al menos de aviones tripulados, por lo que la opción de embarcar drones, sin ser la idónea, sí sería una opción a tener en cuenta.

De hecho, el pasado año la Armada manifestó su intención de adquirir sistemas remotamente tripulados (RPAS) Clase III -con un peso por encima de los 600 kg- para su despliegue desde plataformas navales. Este tipo de UAV forma parte de la lista de “deseos”, confirmó el Estado Mayor de la Armada (EMA) en una jornada de la Fundación Círculo celebrada en Madrid el pasado año sobre capacidades antisubmarinas.

En la actualidad, el único RPAS de este tipo en servicio en las Fuerzas Armadas españolas es el Predator B del Ejército del Aire y del Espacio. España forma parte también del programa Euromale, un dron Clase III desarrollado por la industria europea que entrará en servicio a partir de 2030. En esta categoría, por peso, también podría entrar el Sirtap, que realiza Airbus con tecnología española.

La categoría de UAV Clase III está formada por sistemas con más de 600 kg, caracterizados por su amplia autonomía, pudiendo estar en el aire durante horas (incluso más de un día), y una gran capacidad para portar sensores y armamento. Estos drones son conocidos por las siglas MALE (media altitud y gran autonomía) o HALE (gran altitud y gran autonomía). En el caso de la Armada, el gran reto en este tipo de drones es su embarque y operación desde los buques y, más concretamente, en el LHD Juan Carlos I. Varios países y empresas, además de Turquía, están trabajando en este último punto. La Marina estadounidense ya ha dado importantes pasos para la integración de drones de estas características en portaaviones y buques anfibios.

La industria también está inmersa en programas para el desarrollo de RPAS capaces de operar desde buques. La estadounidense General Atomics presentó una versión embarcada del MQ-9B con capacidades de despegue y aterrizaje cortos, dentro de su familia Mojave. Mientras que Northrop Grumman cuenta con el MQ-8 Fire Scout, un helicóptero no tripulado en servicio desde hace años en la Marina estadounidense.

El portaaeronaves turco, como el LHD Juan Carlos I, cuenta con una cubierta de vuelo de 202 m de largo con 6 puntos de aterrizaje (el ancho de la pista es de 17 metros, incluida la rampa curvada hacia arriba de 12 grados [salto de esquí] en la proa del barco, y el ancho total de la la cubierta de vuelo se calcula en 29,5 m). Tiene una altura total de 58 metros con un calado de diseño (la distancia desde el fondo de la quilla hasta la línea de flotación) de 7,07

La compañía Baikar ha generado el 83% de sus ingresos totales a través de las exportaciones desde que inició sus esfuerzos de I+D de vehículos aéreos no tripulados en 2003. Solo en 2023, Baykar logró 1.800 millones de dólares en exportaciones, lo que la sitúa entre los 10 principales exportadores de Turquía en todos los sectores. En 2023, la empresa representó un tercio de las exportaciones de defensa y aeroespacial de Turquía. Las exportaciones representan el 97,5% de todos los contratos existentes de Baykar, el mayor exportador de vehículos aéreos no tripulados del mundo. Con contratos para el UAV Bayraktar TB2 firmados con 34 países y el UCAV Bayraktar AKINCI con 10 países, la presencia global de Baykar abarca 35 países.

