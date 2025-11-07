España confía en desencallar con Francia y Alemania el proyecto del futuro caza europeo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado confiada en que España, junto con Francia y Alemania, serán capaces de solventar las diferencias sobre el futuro avión de combate europeo (FCAS) para que el proyecto salga adelante, encallado por el deseo de la industria gala de liderarlo en solitario.

El futuro caza europeo, en el que los tres países participan al 33%, ha sido uno de los asuntos del encuentro que Robles ha mantenido este viernes con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el primero entre ambas desde que ésta tomara posesión de la cartera de Defensa el pasado mes de octubre.

En una comparecencia conjunta, Robles ha reconocido que "evidentemente" existen diferencias sobre este proyecto, pero ha considerado que entre los tres países van a intentar que el proyecto, previsto para 2040, salga adelante.

"Vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto tenga éxito", ha insistido Robles, quien ha subrayado que para España se trata de un programa "fundamental" en el que "creemos firmemente". "Lo necesitamos", ha subrayado.

Robles ha recordado que recientemente ya trató este tema con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un encuentro en Berlín el que ambos coincidieron en el deseo de impulsar del FCAS, que definieron como un proyecto de futuro.

Por su parte, la ministra francesa se ha mostrado abierta a hablar con sus homólogos español y alemán, y ha considerado que las industrias de los tres países tienen que trabajar juntas y puedan responder al mandato de los países a los que representan.

Vautrin ha reconocido que Francia necesita el avión a partir de 2040 y ha trasladado su deseo de que sea exportable.

La titular de Defensa gala ha subrayado que España y Francia son socios históricos y mantienen una colaboración "muy viva" con tratados que se renuevan "uno detrás de otro".

