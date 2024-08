IU defiende una unidad de la izquierda más allá de Sumar: "Gusta más o menos"

Izquierda Unida (IU) habla ya alto y claro de la necesidad de colocar como una prioridad la unidad de todas las fuerzas de la izquierda a la izquierda del PSOE.

Preocupa en la federación de partidos, que encabeza el PCE, el actual contexto de fragmentación con más de una lista en las últimas elecciones de este espacio político porque, en el caso de unos nuevos comicios generales, reduciría las opciones de que Sumar volviese a revalidar un Ejecutivo de coalición con los socialistas.

"Guste más o menos, si hay fragmentación, no hay Gobierno progresista en el futuro", insistió, en este sentido, el coordinador general, Antonio Maíllo, en una reciente entrevista con EP.

Descartó, en todo caso, que IU se vaya integrar en la estructura orgánica de la coalición de Yolanda Díaz porque ellos han asumido de manera definitiva que no es "un paraguas" de distintas organizaciones de la izquierda alternativa, sino un partido más.

La estrategia debe ser para los de Maíllo el desplegar mecanismos de coordinación y relación estable entre todas las fuerzas más allá del Partido Socialista. Sin citar a Podemos al ser preguntado por la citada agencia por el caso concreto de los morados, aludió a que más de una candidatura haría perder "mucha potencialidad" en cuanto a la presencia en las instituciones porque la Ley electoral actual "castiga mucho la fragmentación".

La lectura que hacen de la realidad política es que se ha superado el contexto del siglo XXI en lo relativo a que los de Pedro Sánchez "nunca" van a volver a lograr una mayoría absoluta en solitario.

Y, por tanto, aseguró el coordinador federal, en IU, al menos, asumen la "responsabilidad histórica" de evitar que el PP y Vox puedan acceder de la mano a Moncloa en los próximos años.

"Nosotros desde esa constatación lo que planteamos es la voluntad de crear espacios unitarios, construidos con métodos democráticos y una aceptación de las diferencias entre partidos con tradiciones diferentes", señaló al respecto.

Los hiperliderazgos, según Maíllo, como el protagonizado por Iglesias al frente de Unidas Podemos y, ahora, por Díaz en Sumar, experimentan una tendencia de "repliegue", ante lo que las organizaciones tienen que adquirir un valor más relevante.

No obstante, el líder de IU ha precisado que tiene que haber siempre una referencia política en el espacio, pero no sin una base organizativa sólida por debajo. "Eso se ha acabado porque, además, no llega a ningún sitio", afirmó, tajante.