El PP denuncia el "secuestro" del Congreso por "mandato" de Sánchez

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a los presidentes autonómicos socialistas que reconsideren su decisión de no acudir el jueves al Senado, donde el presidente catalán, Pere Aragonés, defenderá la amnistía y la autodeterminación, y ha señalado que sus ausencias responden "a la sumisión a Sánchez".

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha calificado también de "anomalía democrática" que el Gobierno no esté el próximo 19 de octubre en la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, lo que para la portavoz "es una falta de respeto absoluta a las instituciones".

Ha insistido en criticar que los presidentes autonómicos socialistas se ausenten de esta reunión, y les acusó de permanecer "en silencio" porque, según la portavoz, no pueden defender la igualdad ante la ley ni la igualdad de la financiación ante sus ciudadanos y los convierten en "ciudadanos de segunda".

Gamarra no quiso valorar la presencia de Aragonés el jueves porque lo importante son "las ausencias", ha repetido mientras que fuentes del PP han señalado que no temen que el hecho de que el presidente de la Generalitat acuda a explicar su posición sobre la amnistía y la autodeterminación de Cataluña pueda elevar el nivel de crispación política.

En todo caso, los presidentes autonómicos del PP estarán en la reunión defendiendo la unidad de España.

La dirección nacional del Partido Popular denunció este martes "el secuestro" del Congreso de los Diputados "que está llevando a cabo la presidenta", Francina Armengol, "por mandato" del jefe del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP denunció este "secuestro en toda regla del Poder Legislativo"ya que, apuntó, "Armengol ha parado el reloj de las Cortes y se lo ha entregado a Sánchez", sentenció. Puso en evidencia cómo Armengol tiene el Congreso "cerrado a cal y canto" y el hecho de estar "impidiendo que funcione" con las reuniones de los martes de la Mesa y la Junta de Portavoces. Recordó que la última convocatoria de este tipo fue el 19 de septiembre.

A su juicio, esto ocurre "por obra y gracia de Sánchez", quien le habría dado "esa instrucción" para que la vida política no transcurra con normalidad mientras él negocia los apoyos para su investidura. "Si la Mesa no funciona, las iniciativas parlamentarias no se califican. Y si la Junta de Portavoces no se convoca, pues tampoco se puede acordar aquello que reglamentariamente corresponde", expuso.

La secretaria general de los populares exigió a Armengol "que se abra el Congreso ya" y que, en primera instancia, se ponga fecha para el debate de investidura de Sánchez después de haber recibido el pasado 3 octubre el encargo de Felipe VI. Además, informó de que los diputados del PP registraron hoy mismo un escrito para solicitar que se convoque de manera inmediata la Junta de Portavoces. Volvió a recordar que Armengol tiene "la obligación" de hacerlo y le avisó de que su grupo articulará "el resto de las medidas a su alcance" en el caso de que no lo haga.

Con este escrito para que se convoque la Junta de Portavoces, el PP quiere que se sustancie la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, que ya se solicitó la semana pasada para que pueda dar cuenta de la posición de España en relación a los atentados terroristas de Hamás en Israel.

Con esta petición, el PP busca que "se pueda valorar esa solicitud" de comparecencia de Albares y en base a ello se convoque el Pleno. Gamarra también adelantó que su grupo solicita la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones para que informe ante el Congreso sobre los Consejos Europeos que se han celebrado desde las elecciones generales.

Asimismo, pidió que se apruebe el calendario de este periodo de sesiones y la conformación de los miembros de la Diputación Permanente. También demandó la comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ante "la mayor crisis migratoria desde el año 2006" en las Islas Canarias. "Denunciamos la ausencia de un mando único", apuntó Gamarra, para quien es necesario que Marlaska comparezca ante el Pleno, ya que no hay Comisiones, y explique las medidas que se están adoptando, aunque la secretaria general del PP ya se quejó de que resultan "insuficientes".