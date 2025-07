Denuncian que la falta de medios para los desplazamientos se puede extender a la Guardia Civil

Guardias civiles manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que la falta de medios para desplazamientos, puesta de manifiesto en la Policía Nacional, se extienda al Institudo Armado dado que "la escasez de fondos" afecta a todos, según fuentes de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).

“La escasez de fondos no distingue cuerpos. Compartimos origen presupuestario y dependencia orgánica del Ministerio del Interior. Si las cajas de Policía Nacional están agotadas, es cuestión de tiempo que las de Guardia Civil también colapsen”, subrayan.

La asociación denuncia que esta situación pone en riesgo el normal funcionamiento de los servicios y afecta directamente a la dignidad y condiciones laborales de los agentes, especialmente los destinados en ciertas unidades y aquellos comisionados en zonas de alta ocupación turística. “Nos enfrentamos a un sistema de pagos anticuado, insuficiente y sin garantías. Las dietas están congeladas desde hace más de 20 años, y ahora ni siquiera se garantiza su abono”,agregan.

"Reclamamos la creación de una dieta única y justa para manutención y alojamiento, que elimine las diferencias actuales por categorías. En pleno siglo XXI, no tiene sentido que el importe que se percibe dependa del cargo, cuando el coste de vida diario es el mismo para todos, especialmente en desplazamientos por razón de servicio. La actual regulación no refleja la realidad económica actual. Las cuantías previstas son claramente insuficientes y no se han actualizado conforme al IPC, lo que genera un perjuicio económico directo a los guardias civiles que se desplazan".

Detallan que las dietas de alojamiento, los 48 euros actuales que pagan en la escala de cabos y guardias no permiten cubrir el coste real de pernoctar en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, donde encontrar un hotel mínimamente adecuado por ese precio es, sencillamente, imposible.