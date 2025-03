Denuncian que un grupo nuevo de la Guardia Civil recibe ropa usada y deteriorada

La creación de la USECIC de Orense de la Guardia Civil fue una buena noticia para los agentes que veían como se escuchaba sus reclamaciones. La sorpresa ha llegado cuando los componentes de esta nueva unidad del grupo han recibido uniformes usados y deteriorados. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado explicaciones sobre esta circunstancia.

El Secretario Jurídico de la entidad ha pedido información sobre la recepción de estas prendas acompañando su solicitud por las fotos que han recibido de los agentes de la Guardia Civil. "Estamos hablando de uniformes usados", recalcan en su escrito.

"Y no sólo uniformes usados, sino que se trata de uniformes rotos, gastados, reparados para reducir cintura (la talla ya no concuerda), con etiquetas en algunos casos cortadas o, gastadas por el uso. No llega a comprenderse como, una unidad nueva y recién creada, puede recibir uniformes en estas lamentables condiciones", lamentan.

El estado de los uniformes de la Guardia Civil LR

Asimismo, desde AUGC se duda hasta del "estado de mantenimiento de los mismos" y se arroja la hipótesis de que no han sido lavados antes de ser entregados. "Al igual que vienen rotos, dudamos que se hayan lavado o desinfectados", señalan.

Uniformes en estado "lamentables"

Por todo ello, han pedido a los mandos que informes sobre la procedencia de estos uniformes que han sido entregados a la USECIC y que se explique en qué año fueron adquiridos. También exigen que se adjunte una factura de la lavandería.

En este sentido, los representantes de los guardias civiles han cuestionado sobre el motivo de que una unidad recién creada no tenga a su disposición "uniformes nuevos" y si es porque están pendientes de reposición. "No es una unidad que se ha creado de un día para otro, es una unidad creada con tiempo", añaden.

Para finalizar, AUGC afirma que existe una intención de la Guardia Civil de incrementar las plantillas y lanzan una pregunta. "Se tendrá en cuenta la ampliación de estas unidades para entregar uniformidad nuevo cuando se amplíen o tendremos que observar nuevamente la entrega de uniformes en estas lamentables", concluyen.