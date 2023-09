Desconcierto en el PP por la intervención de Borja Sémper hablando en euskera en el Congreso

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, dejó claro ayer que el PP no haría el "canelo" y que emplearían el castellano en el Congreso de los Diputados. Por ello sorprendió su puesta en escena durante su intervención que se arrancó en la defensa del "no" a la instauración de "pinganillos" en la Cámara hablando en euskera.

Sémper tenía la intención era convencer así a los diputados del porqué del voto en contra del PP. En medio de su alocución, donde intercaló frases en vasco, los diputados de Vox volvieron a abandonar el pleno como protesta. "Yo no quiero que nadie se levanta de sus escaños y se vaya, quiero que debatan, todos". "Mis hijos hablan en euskera en casa. Es nuestro patrimonio y a mi me enriquece", defendió el portavoz del PP.

Precisamente su intervención sorprendió en las filas del PP por su extendido uso del euskera que no fue entendido por la bancada. "Decepción" y "mosqueo" fueron algunas de las reacciones de los compañeros de filas que consideraban que habían vuelto a perder un debate que habría estado ganado.

Fue el fin de semana cuando se decidió que sería Sémper, vicesecretario de Cultura del partido, quien hablaría en el Congreso. "Había indicado que incluiría un párrafo en euskera, no tres". Sin embargo, el PP restó importancia a la intervención asegurando que Borja Sémper tiene un estilo propio, ensalzando su "valentía política" y recordando que en el PP existe la "pluralidad".

Sémper explicó que con su intervención "mínimamente bilingüe" había querido reflejar lo que ya se podía hacer en el Congreso sin acometer la reforma que se debatía -pronunciar unas palabras en lenguas cooficiales y traducirlas al momento ellos mismos-. "Y ustedes también lo saben", les dijo a sus señorías, para añadir que no iban a hacer "cosas raras" ni "patochadas".

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández se pronunció sobre la polémica intervención en "X" así: "Hay un concepto en el tenis muy útil para cualquier ámbito de la vida: evita los errores no forzados".

El malestar no solo estaba entre los miembros del PP sino entre sus simpatizantes que escribieron en dicha red social: "Estoy muy enfadado" o "Sémper sabía perfectamente lo que hacía y perjudica al partido. No es "no forzado". Estamos todos los votantes muy indignados", le replicaban en "X" a Fernández.