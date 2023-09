El PP hablará en castellano: "No es un pleno a favor de ninguna lengua, sino de un hombre: Pedro Sánchez"

El Congreso de Babel llega mañana a la Cámara. La Mesa ha acordado que las lenguas cooficiales se puedan utilizar en los plenos desde el próximo martes, 19 de septiembre, en el mismo en el que se debatirá la proposición que reforma el Reglamento para su implantación definitiva.

El mismo martes se votará la propuesta para reformar el reglamento en favor del uso del "pinganillo", aunque lo más probable es que salga adelante ya que entre los autores de la propuesta y los votos de Junts alcanzarían los 178 "síes" que garantizan su aprobación.

El vicesecretario de cultura y sociedad abierta del PP, Borja Sémper ha recordado que en sus filas Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado -gallegos-, Dolors Montserrat-catalana- o incluso él mismo -vasco- hablan gallego, catalán y euskera. "Somos un partido comprometido con las lenguas cooficiales", destacó.

Por ello ha advertido de que el debate de mañana "no es a favor de ninguna lengua sino de un hombre: Pedro Sánchez". Asimismo, apuntó que el gasto de las instituciones no puede depender de la comisión de investidura de Sánchez. "Este debate no va de lenguas, va de sentido común".

Sémper ha destacado que el encuentro llevaba a cabo entre el fugado Carles Puigdemont y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar en Waterloo "se comunicaron en castellano", sin pinganillo al tiempo que ha vaticinado de la parodia que se puede vivir en el Congreso de los Diputados en el que sus señorías hablen entre ellos en la cafetería y en los pasillos en castellano y al entrar en el hemiciclo lo hagan en las lenguas cooficiales.

Por ello, el PP considera que el futuro de las lenguas no dependen del Congreso de los Diputados sino de las buenas políticas que se lleven a cabo en cada una de las comunidades. "No nos hablan del porqué el uso del euskera está bajando o cómo, en Baleares se necesitan médicos tras años excluyendo a los que no hablaban catalán-, apuntó.

Lo que sí está decidido es que los diputados del PP no hablarán en lenguas cooficiales en el Congreso. "Nosotros no venimos a hacer el canelo ni que el Congreso sea solo una caja de resonancia" ya que los 137 diputados de los populares lo que quieren es "hablar para los ciudadanos, que se nos entienda" por lo que "hablaremos en castellano".

Sémper recordó que Feijóo el candidato a la presidencia del gobierno que habla lengua cooficial -frente a Pedro Sánchez- y que además ha tratado siempre el gallego con normalidad, en una tierra donde no se usa como arma arrojadiza, que es un elemento pacífico y no divide a los ciudadanos ni lo convierte en hostil para quien no lo hable.