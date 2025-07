El PP se desentiende de Montoro: "Feijóo responderá por su equipo"

Lanzaron las campanas al vuelo en el Partido Socialista con la imputación de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, y la investigación a otras tantas personas de su equipo, por usar presuntamente sus influencias para beneficiar a clientes del despacho en el que trabajó antes de formar parte del Consejo de Ministros.

Nada más trascender las diligencias que ha abierto un juzgado de Tarragona, Ferraz sacó su artillería: "En el PP llevan la corrupción dentro". En las últimas horas, la mayoría de cargos del Ejecutivo y de dirigentes socialistas, asediados por los escándalos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, disparan con una repetidora a los populares por el revés judicial de Montoro. "Los dos ministros de Hacienda del PP acaban imputados, y si llegan a nombrar tres, pues habrían sido tres. Esa es la verdadera herencia del Partido Popular. Y luego se dedican a dar lecciones".

Unas palabras a las que rápidamente ha replicado Génova: "El partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el Gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de siete años y que no tiene vinculación laboral con el equipo de Feijóo ni con el PP actual".

Desde el entorno de Feijóo subrayan que en su "ánimo de no hacer el ridículo" no se les ocurriría "culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica" que hubo en tiempos de Zapatero. "Sería bueno que el PSOE tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular a Feijóo con supuestos de hace casi diez años por personas con las que no ha compartido responsabilidades institucionales".

"Dice muy poco de los estrategas de Ferraz"

En el PP matizan: de los casos de corrupción que afecten a su entorno, responderá Feijóo. "Del mismo modo que Sánchez ha de responder por el suyo". Además, ironizan con que "el PSOE busque con Cristóbal Montoro empatar tras las diferentes tramas de corrupción" que han salido a la luz en el último año, desde la detención de Koldo García Izaguirre, el asesor estrella de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. "Dice muy poco de los estrategas de Ferraz", zanjan en la dirección nacional de los populares.

Además, para forzar el contraste con Sánchez, desde Génova recuerdan: "Ningún consejero de Alberto Núñez Feijóo durante sus trece años como presidente autonómico se ha visto envuelto nunca en una trama de corrupción. Tampoco sus dos secretarios generales en PP de Galicia".