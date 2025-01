Desokupa amenaza a Irene Montero y convoca una quedada contra la presentación de su libro; ella responde: "La entrada será libre de fascistas"

El líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha amenazado, a través de su cuenta oficial de X, con sabotear el acto de la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, quien presenta hoy su nuevo libro 'Algo habremos hecho' en la Taberna Garibaldi, en el barrio madrileño de Lavapiés, regentada por el padre de sus hijos, Pablo Iglesias.

En el vídeo, publicado el pasado miércoles 8 de enero, y que el agitador viene publicando asiduamente, Esteve dedica un espacio, llamado 'Desokupa News', a contar, según él, "las noticias como son, y no como las cuentan en la mierda de la televisión". Así, tras hacer un breve repaso por sus "noticias prioritarias" de actualidad, el líder de Desokupa comienza a dedicar, en un tono agresivo y chulesco, la noticia relativa a la presentación del libro de la exministra de Podemos.

"Por fin vamos a conocer a la señorita Irene Montero [...]. Apuntaos la fecha, el horario y el lugar porque vamos a estar presentes unos cuantos amiguitos...", comienza argumentando Esteve en tono amenazante mientras asegura que, el pasado martes, ya había "unas 200 personas" inscritas a la convocatoria de escrache.

"No te preocupes, (Irene), como imagino que es entrada libre, el viernes a las 19:00 horas, yo y unos cuantos amiguitos, queremos escuchar todas las tonterías que quieres decir. Y espero que sea entrada libre, y si no lo es, tendrás que poner como 150 porteros para que no nos dejen entrar; aunque creo que vamos a entrar [...] Por mis cojones que vamos a ir", continúa amenazando el líder de Desokupa a la eurodiputada Montero.

No obstante, tras unos momentos de tensión, el "amigo de Víctor De Aldama", tal y como se define él en el propio vídeo, trata de quitarle hierro a las amenazas vertidas previamente contra Irene Montero. "Somos personas racionales que iremos a tomarnos consumiciones para ver cómo hablas y cómo haces el ridículo, y para aplaudirte. Te vamos a aplaudir mucho", advierte Esteve quien, de nuevo, finaliza el vídeo en tono amenazante y agresivo con un "¡Irene! Tic, tac..., guapetona", para después propiciar un puñetazo en la mesa y finalizar el vídeo.

Montero responde: "Necesita enseñarnos el tamaño de sus cojones"

La eurodiputada, y exministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, no tardó en contestar el líder de Desokupa, Daniel Esteve, a través de su cuenta oficial de X. "Pues parece que Daniel Esteve necesita enseñarnos el tamaño de sus cojones", comenzaba la militante de Podemos su post.

Además, la eurodiputada de hizo eco de las palabras de Laura Arroyo, presentadora del programa 'El Tablero' de Canal R(e)D, propiedad de Pablo Iglesias, asegurando que la entrada será "libre y libre de fascistas".

Por su parte, la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, también ha respondido al vídeo de Esteve, asegurando que le pararán los pies. "Daniel Esteve se siente impune, pero nosotras no hemos llegado hasta aquí teniendo miedo. Son una banda de fascistas que vive de amedrentar a la gente en la situación más precaria y les pararemos los pies, como siempre. Nos vemos el viernes en Garibaldi", escribió la diputada, quien confirmó su asistencia al acto de esta tarde.