Desprecio a la Monarquía: cuelgan una imagen del Rey invertida en la plaza del pueblo de Puigdemont

La figura de Carles Puigdemont sigue vigente entre los miembros de la sociedad catalana, en especial en las provincias de Barcelona y Gerona, donde son habituales los recuerdos al expresident catalán que busca la manera de regresar a España antes de la jubilación de Pumpido.

De la misma manera, las burlas y los desprecios a las figuras monárquicas o los ultrajes a la bandera nacional, forman parte de la acciones de los separatistas para propulsar sus exigencias a los miembros del Ejecutivo español.

En este sentido, las fiestas patronales de la localidad natal de Puigdemont, Amer, se han convertido en un espacio acostumbrado a las pancartas con alguna muestra de apoyo a los lideres independentistas. Esta vez, el elegido ha sido el Rey de España, Felipe VI, quien ha sido despreciado e ilustrado boca a bajo con una lona de cinco metros en la plaza de la villa.

Sin sonrojarse y sin ninguna señal de arrepentimiento, el Vicesecretario General de ERC, Joan Plana Sagué, ha compartido en sus redes sociales diversos momentos de las fiestas patronales. "Estos días, en Amer, en la comarca de la Selva, ¡también es fiesta mayor! Con el baile de la tradicional Saradana del Alcalde, reconocida como elemento festivo patrimonial de interés nacional", ha señalado

Un desprecio habitual del independentismo

Se trata de la misma pancarta que hace unos días se ha desplegado en diversas localidades este mes de agosto, ya que en la fiesta mayor de Vilanova i la Geltrú y en la fiesta de la Patum de Berga, han copado las fachadas de los edificios. En diversas ocasiones, el desprecio a la Monarquía ha sido fomentado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que torpedeó la visita del Borbón a la abadía de Montserrat.

En el caso del municipio natal de Puigdemont, las acciones se han convertido en una nueva tradición de las fiestas patronales. Durante años, hasta la aprobación de la amnistía que ha condonado los delitos de los líderes independentistas, este municipio gerundense dibujó una gran imagen de Puigdemont con el lema 'No surrender'. El año pasado los independentistas optaron por una pancarta en la que se podía leer 'Puta España'

Ante las burlas a los símbolos a las instituciones de España, los constitucionalistas, a través de la organización 'Impulso Ciudadano' han denunciado "sus proclamas de odio contra el Rey y España" y han avisado del proceso de "hispanofobia que se inculca a los niños".