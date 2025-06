Los detalles que revela Aldama: de los 15.000 euros de Santos Cerdán al papel de Pedro Sánchez

Víctor de Aldama fue el primero en hablar y revelar que la corrupción en el PSOE iba mucho más allá de Koldo García. Y los hechos y los informes de la UCO parece que poco a poco le van dando la razón. El empresario ha vuelto a hablar este viernes, tan solo 24 horas después de que haya aparecido un demoledor informe que involucra a Santos Cerdán y se lleva por delante ya al tercer compañero de "viaje" en el Peugeot de Pedro Sánchez. Además de Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos ya han quedado implicados y Sánchez queda contra las cuerdas.

En una entrevista en "Telecinco" con Ana Rosa Quintana, Aldama ha revelado muchos más detalles. Y ha avisado: todavía no ha contado todo lo que sabe y está esperando a la evolución de la investigación judicial, pero también ha advertido de que no quiere ir a toda prisa para evitar que las cosas se olviden rápidamente. Va a ir poco a poco.

Sobre Cerdán, el empresario ha hablado sobre los 15.000 euros que le entregó y ha dicho que, "visto las cantidades que se están moviendo, es poco dinero" para los tres implicados en el caso de corrupción. Aldama ha añadido que los 15.000 euros correspondían a un "regalo para que Koldo tranquilizara a Santos por la intermediación" que habían hecho para "quitarle una obra en Navarra". Cabe recordar que Cerdán aparece en conversaciones donde presuntamente habla de amañar adjudicaciones de obras para recibir comisiones. "Era para premiarle, podía haber sido más o menos dinero", ha dicho. Aldama ha dicho, además, que todavía no ha recibido ninguna demanda de Cerdán pese a que hace unos meses le amenazó con ello por las acusaciones que vertió en su declaración ante el juez.

¿Dónde está el dinero que han cobrado? Aldama ha evitado concretar del todo, pero sí ha explicado que es posible que esté guardado fuera de España. En todo caso, ya ha señalado a Sánchez: "Ellos solos no pueden organizar todo esto". En este sentido, ha dicho que Koldo "no tiene capacidad" y de Cerdán siempre ha escuchado que tiene "capacidad justa". "Para toda esta ingeniería financiera tiene que haber alguien por encima de ellos", ha añadido. En todo caso, también ha apuntado que ellos mismos le decían a Aldama "siempre" que el dinero "iba para la financiación del partido".

Pero ha dicho más sobre Sánchez: "Pedro Sánchez es el jefe de la banda, sabe absolutamente todo". "Ellos eran los lacayos. En una banda organizada, el jefe no coge los fardos, tiene lacayos que lo hacen. Pedro Sánchez daba órdenes y no tocaba el dinero y no se involucraba. Entiendo que luego le repartirían los beneficios. Quedan por salir dos informes más de la UCO", ha añadido.

¿Qué relación tenía con ellos? Aldama ha explicado que tenía relación con constructoras y Koldo y Ábalos y hablaban con él para pactar una supuesta comisión de las empresas a cambio de las adjudicaciones. Pero también utilizaban a Aldama para "contactos a nivel internacional". "A sitios que ellos no llegaban y que podían interesar al partido o internacional socialista, o contratos en México como con Ineco, hacía mediación", ha señalado.

Aldama también ha explicado los supuestos intentos del PSOE y del Gobierno por amordazarle: cuando estaba en prisión, ha dicho que entraron a visitarle dos supuestos guardias civiles sin identificarse "para no dejar rastro" y le metieron en una sala sin cristales. "Obviamente no son guardias civiles. Venían por Moncloa y querían que estuviera callado y que si me callaba tendría contraprestaciones y saldría pronto de la cárcel", ha dicho.