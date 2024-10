Una diputada del PSOE apoya a Tudanca en su batalla con Ferraz por las primarias

La diputada socialista por León Andrea Fernández ha mostrado este sábado "todo" su "apoyo" al secretario del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, ante la decisión de la Comisión de Ética y Garantías del partido de suspender el proceso de primarias y el congreso autonómico, y ha pedido a la dirección federal que no utilice las normas según le convenga.

Entre los dirigentes que han salido en apoyo de Tudanca también se encuentra la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha calificado de "despropósito" la suspensión del proceso de primarias y el congreso autonómico y ha pedido "respeto" para esta federación socialista.

El propio Tudanca remitió a última hora del viernes un comunicado en el que señaló que acata la decisión de la Comisión de Ética y Garantías pero no la comparte. En su perfil de la red social X Andrea Fernández ha indicado: "Todo mi apoyo. Es inadmisible que la interpretación de una norma varíe según convenga. Es inadmisible que se use para imponer relato lo que en otras instancias se califica como 'máquinas del fango'. No queremos un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa", informa Efe

Ante este comentario ha reaccionado el portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. "Diputada nacional del PSOE señalando a la mafia que hay en su partido. Muy bien, Pedro, muy bien¿", ha expuesto Tellado en la misma red social. Fernández le ha replicado a Tellado que no la utilice para su "política basura" y ha añadido: "La mafia que señalo es precisamente la mediática que se sostiene y sostiene al PP en Castilla y León garantizando un statu quo corrupto".

La Comisión de Ética y Garantías entiende que tanto los congresos autonómicos del partido como las primarias en su caso deben celebrarse después del Congreso Federal, previsto del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla. Mientras que el PSOE de Castilla y León defiende que los estatutos lo que establecen es que solo los congresos autonómicos -y no dice nada de primarias- se celebren después del federal y el de Castilla y León está convocado para el 25 y 26 de enero, por lo que entienden que cumplen perfectamente con la normativa.