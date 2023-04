ERC endurece el tono y frena el plan «antiokupas» del PSOE

A un mes de las elecciones municipales y autonómicas y con la legislatura dando sus últimos coletazos, los socios del Gobierno y la oposición están evidenciando la debilidad de Pedro Sánchez. En este sentido, dos circunstancias en las últimas horas dan cuenta de ello: por un lado, el plan «antiokupas» que pretendía aprobar en el Congreso tras la ley de vivienda para contentar a algunas baronías socialistas (principalmente, al PSC) en las elecciones municipales ha quedado atascado por la falta de apoyos; y, por otro lado, Esquerra, uno de los socios más determinantes de la legislatura, ha elevado el tono con una reivindicación histórica del independentismo catalán como Rodalies y ya se plantea la reprobación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por la gestión de la red de trenes en Cataluña.

El PSOE anda a vueltas con la vivienda desde muchos ángulos. Por un lado, este jueves aprobará la ley que aspira a topar los alquileres (al 3% en 2024 y, a partir de 2025, en base a un índice que creará el Instituto Nacional de Estadística) en las zonas que se declaren con mercado tensionado, una medida que busca contentar a aquellos rincones de España y grupos sociales que más problemas habitaciones tienen, a pesar de que la abundante experiencia señale el riesgo que entraña (suele ahuyentar la oferta de viviendas y eso se acaba traduciendo en precios más elevado y, por tanto, multiplica el problema). Esta misma norma, además, ha incluido a última hora una polémica enmienda pactada por el PSOE con Podemos y ERC que dificulta el desalojo de «okupas» si están en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, está la ley de eficiencia organizativa al servicio de justicia, que está tramitándose a través de la Comisión de Justicia y que incluye dos enmiendas que desarrollan el plan «antiokupas» del PSOE, que pasa por el desalojo en 48 horas de los «okupas» si no aportan título legítimo en caso de allanamiento de morada u ocupación ilegal. Esas medidas son muy demandadas desde algunos baronías socialistas: han hecho mucho énfasis alcaldes del PSC, ya que Cataluña concentra casi la mitad de las «okupaciones» y eso en muchos municipios se traduce en problemas de convivencia, pero también Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana hacen presión. Sin embargo, esa ley, que ya ha superado el trámite de ponencia (en diciembre) y tiene que someterse ahora a debate y votación en Comisión para luego ser elevada a Pleno para su aprobación definitiva, está muy lejos de obtener luz verde porque el PSOE tiene muchas dificultades para lograr los apoyos.

Podemos se da por hecho que no entrará a negociar estas enmiendas, pero Esquerra tampoco quiere oír hablar de ellas en la ley de eficiencia organizativa. Los republicanos apuestan por convertir esas dos enmiendas en una proposición de ley que vayan por separado para que cada grupo pueda posicionarse y esas medidas no pasen desapercibidas en una norma bastante extensa y con casi 400 enmiendas. En todo caso, esa petición tampoco es sinónimo de que vayan a apoyar esa hipotética ley «antiokupa» porque también están muy alejados, aunque les permitirían introducir enmiendas y negociar mejor los cambios que pida la conselleria de Interior que dirige Joan Ignasi Elena y que también ha mostrado interés por buscar una solución a estos problemas de convivencia que generan determinadas «okupaciones». En el PSOE no se cierran al escenario de convertir esas dos enmiendas en proposición de ley, aunque no es prioritario y también hay voces que afirman que ya daría poco tiempo para su tramitación y aprobación porque apenas queda ya tiempo.

En todo caso, en Esquerra también han pedido que la ley de eficiencia organizativa quede para después de las elecciones del 28-M, algo que choca con las intenciones del PSOE, que es aprobarla lo antes posible. Si los socialistas apuestan por una proposición de ley, podrían tantear al PP, ya que los populares son críticos con la ley de eficiencia organizativa, pero están a favor de medidas «antiokupas».

Finalmente, en materia de Rodalies (Cercanías), Gabriel Rufián (ERC) resucitó un tema que siempre ha movilizado al independentismo (hay quien lo sitúa como el desencadenante del «procés») y cargó ayer contra la gestión del Gobierno, en una pregunta parlamentaria a Pedro Sánchez. «Le pregunto por los trenes: hay un montón gente que lo pasa fatal cada día», señaló Rufián, quien repasó algunos datos, como que el pasado hubo 473 incidencias, antes de anunciar que tratarán reprobar a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el punto de mira de la derecha, muy crítica por la ley de vivienda.