"España por encima de todo", el grito de miles de ciudadanos contra la amnistía

Nuevo fin de semana y nuevo clamor contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y contra la ley de amnistía. Solo dos días después de que el presidente del Gobierno saliera investido del Congreso de los Diputados con mayoría absoluta gracias a los pactos con ERC, Junts, Bildu y PNV, la ciudadanía ha vuelto a echarse a la calle en una manifestación convocada por diferentes organizaciones cívicas. Entre ellos, Foro Libertad y Alternativa, entre los convocantes figuran también Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España, Nuevo Espíritu de Ermua y un centenar de organizaciones cívicas que ya promovieron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema Por España, la Democracia y la Constitución.

La manifestación estaba prevista para las 12 de la mañana, pero una hora antes ya había una congregación importante en la madrileña plaza de Cibeles para protestar contra el recién reelegido presidente del Gobierno. Llena de banderas de España, del sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, fotos de Miguel Ángel Blanco y de pancartas con mensajes como "Sánchez comprador de votos", "¿En dónde está el interés general?" o "Me gusta la frase", haciendo alusión a la frase que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando Sánchez habló del exlíder del Partido Popular Pablo Casado. Los gritos más escuchados fueron los de "no en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación" o "Sánchez y Puigdemont a prisión", junto a "Sánchez vendepatria traidor", entre otros, junto al ya conocido "me gusta la fruta".

En la manifestación no solo era política, y se saldará con discursos de la sociedad civil, como el cofundador de Ciudadanos Albert Boadella, el escritor y editor Andrés Trapiello, el diputado del Parlamento Europeo Paulo Rangel, y el filósofo y escritor Fernando Savater, entre otros. También se encuentran en la manifestación representantes políticos, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. ¡Por la libertad, la unidad y la igualdad!", los organizadores han redactado un manifiesto en el que alertan de un proceso "deconstituyente" basado en una investidura "corrupta" de Pedro Sánchez y que, además de la amnistía, contempla un referéndum. Apelan a que no cese la movilización ciudadana. Desde la asociación S`ha Acabat, sus portavoces leyeron una declaración y criticaron que Pedro Sánchez "hable en nombre de todos los españoles". "Estamos profundamente indignados porque Sánchez, para presidir España, no es que haya tenido que pactar, ha tenido que pactar con quien quiere romper España". Uno de los lemas que se escuchó en la manifestación fue el de "España por encima de todo".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo compareció ante los medios a su llegada para apoyar a los "dos millones de personas que han salido a la calle" en estos días. "Hemos sido llamados por la sociedad civil para compartir las ansias por denunciar cualquier tipo de humillación en la que se está enfocando esta legislatura. Estamos en un momento muy complicado de la democracia", subrayó y criticó que "una cosa es tener el poder y otra tener la razón". El presidente popular ha pedido al Ejecutivo que "no levanten muros, no jueguen con la convivencia, volvamos a la Constitución". "No levanten muros contra once millones de españoles que no han votado la amnistía", reclamó.