"Espantá" del Gobierno en el último pleno del año tras el escándalo Salazar

Hasta siete miembros del Gobierno pegarán la “espantá” en la próxima sesión de control en el Congreso de los Diputados, que tendrá lugar la semana que viene y, además, será la última antes de las elecciones en Extremadura y de que termine el año. Los motivos aducidos: agenda. Pero, a nadie se le escapa el contexto: un sinfín de casos de corrupción a los que ahora hay que sumar el escándalo Salazar.

Las denuncias ocultadas por el PSOE al que fuera asesor áulico de Moncloa, y la sospecha de que fue protegido por los suyos ante las presuntas víctimas, ha causado un terremoto en las filas socialistas y en Moncloa. De ahí, denuncia el PP, el nuevo plante de una nutrida representación del Consejo de Ministros en un debate que estará marcado por la “corrupción, la prostitución y el acoso sexual”.

Fue ayer cuando el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, trasladó el parte de bajas. La primera, María Jesús Montero. A lo que fuentes populares denuncian: “Una de las responsables, según los medios, de haber protegido a Paco Salazar opta por no dar la cara en la Sesión de Control”. Le sigue la portavoz, Pilar Alegría. “Ha pasado de compartir mesa, mantel y confidencias con el acosador Salazar, conociendo las denuncias interpuestas contra él, a escapar del Congreso”.

La hipocresía, denuncian los populares, es la siguiente: “Con una mano levantan la bandera feminista y con la otra hacen desaparecer denuncias de acoso de sus propias compañeras”. Las ausencias de Montero y Alegría, suponen en Génova, “se deben a no querer hacer frente al escándalo que afecta al que hasta hace cuatro días consideraban su compañero”.

Desde el PP recuerdan que Paco Salazar, “según la denuncia que se interpuso en los canales internos del PSOE, salía del baño a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)”.

No obstante, no son las únicas que “huyen del control parlamentario”. Sara Aagesen, Carlos Cuerpo, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Óscar Puente tampoco “darán explicaciones de los escándalos que competen a sus respectivos ministerios”. Quién sí acudirá será el presidente del Gobierno, que protagonizará su último duelo parlamentario con Alberto Núñez Feijóo antes de las extremeñas y de que termine el año. Después, hasta un mes y medio sin actividad en la Carrera de San Jerónimo.