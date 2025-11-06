Acceso

Estrasburgo avala la decisión de España sobre la prisión preventiva de Junqueras, Turull y Sánchez

En la sentencia, adoptada por unanimidad, la corte europea rechaza que la justicia española violase los derechos de los demandantes

(I-D) El exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Raul Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia y ex portavoz de la Generalitat Jordi Turull (JxCat), el exvicepresidente de la Generalitat y lí­der de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de Ãímnium Cultural, Jordi Cuixart, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn (PDeCAT), el secretario general de Junts, Jordi Sánchez y el exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad Josep Rull (JxCat)
Los condenados del procésKike RincónEuropa Press
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este jueves a la justicia española por restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el llamado 'procés'.

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

