Todas las medidas y pactos incumplidos por los que Junts ha roto con el Gobierno de Pedro Sánchez

La estabilidad parlamentaria del Gobierno parece haberse agotado. Tras el anuncio de la semana pasada por parte del partido de Carles Puigdemont de que rompía todos los vínculos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta mañana la portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras, ha confirmado la ruptura definitiva.

De esta forma, los independentistas han comunicado que su grupo presentará enmiendas a la totalidad de todas las leyes impulsadas por el Gobierno, votará en contra de las que ya se encuentran en trámite y no respaldará unos eventuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras durante su comparecencia en el Congreso, en la que ha estado acompañada de los otros seis diputados de Junts. En ella, la mano derecha de Puigdemont ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

En este sentido, Nogueras ha puesto de manifiesto los motivos por los que se han visto abocados a tomar esta decisión, pues "si se llega a un acuerdo, se tiene que cumplir . Y si no se cumple, no podemos seguir dando oxígeno en forma de votos de Junts", en una clara alusión a las medidas y pactos alcanzados desde 2023 entre el PSOE y Junts, cuando los independentistas facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.

"Lo que pedimos es coherencia y que se cumplan los acuerdos que se han hecho con los catalanes", ha sentenciado la mano derecha de Puigdemont en Madrid, al tiempo que ha advertido de que "Pedro Sánchez, PSOE y Sumar tienen una deuda enorme con Cataluña, y esta deuda ni caduca ni prescribe".

Los pactos que Junts sigue reclamando cumplir

Los de Puigdemont tienen una larga lista apuntada con pactos y acuerdos incumplidos por parte del Gobierno de Sánchez, algo que hoy mismo la portavoz parlamentaria ha argumentado que "quieren cobrar" pese a que hayan roto lazos con el Ejecutivo.

Entre estas se encuentran, por ejemplo, el traspaso de competencias en inmigración y los recursos necesarios, cuya toma en consideración fue rechazada en septiembre por los votos en contra del PP, Vox, Podemos, UPN, la diputada de Compromís Àgueda Micó y el de la Chunta, Jorge Pueyo, que pertenece a Sumar.

A esta normativa se le suma la proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia de hurtos, que su tramitación se encuentra paralizada desde febrero de este año, después de que cerrase el plazo de presentación de enmiendas. Si bien es cierto que el único partido que apoyó entonces su tramitación fue el PSOE, no así como Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, y ERC que se abstuvo.

Otro de los acuerdos que reclaman los independentistas tiene que ver con la ejecución presupuestaria y balanzas fiscales, pues los de Puigdemont lo consideran "importante" para abordar el modelo de financiación autonómica. Sin embargo, Junts sigue esperando a que el Gobierno haga públicos los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales.

Aunque sin duda una de las medidas más esperadas por los independentistas tiene que ver con el retorno de las empresas a Cataluña, puesto que muchas salieron del territorio durante los momentos más duros del Procés. Para ello, en enero de 2024, el PSOE pactó con Junts convalidar dos reales decretos-ley: la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para favorecer el regreso de empresas a Cataluña, y que se reconociesen "los derechos históricos" de Cataluña en materia de régimen local.

Sin embargo, aún no se han ejecutado los cambios, y los de Puigdemont reclaman ahora que todos ellos, junto a otros incumplidos, se materialicen pese a que ya no exista ningún vínculo entre el Ejecutivo y la formación catalana.