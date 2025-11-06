Otegui evita condenar las amenazas de muerte contra el consejero de Seguridad y dice que "no odia" a la Ertzaintza

"No es un modelo que mejore a la Ertzaintza". Con estas palabras y tras varios meses de trifulcas con el PNV por las críticas contra los miembros de la Ertzaintza, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha sentenciado que no "odia" a los agentes especializados en el País Vasco. Sin abandonar su oposición contra las autoridades, ha trasladado su apuesta para cambiar el modelo policial que no "hace ningún favor a los miembros de la Ertzaintza".

A raíz de los ataques y el aumento de tensión en el País Vasco que contó con su punto más álgido el pasado 12 de octubre, cuando 17 miembros de la Falange fueron detenidos en Vitoria por una pelea contra miembros de la izquierda abertzale, el antiguo miembro de la banda terrorista ETA ha cargado contra los agentes. "Decir que la Ertzaintza lo hace todo bien no le hace ningún favor. No es un modelo que mejora a la Ertzaintza, sino que le dota de una sensación de que pueda hacer cualquier cosa", ha asegurado.

La propuesta de la formación independentista no es cambiar la percepción sobre los agentes en el País Vasco, si no cambiar las acciones de las autoridades para "recuperar una Policía que esté al servicio de la ciudadanía". Para Otegi, es más importante un cambio en el modelo policial que evitar las manifestaciones violentas arraigadas en diversos sectores de la izquierda abertzale que se concentrarán el próximo 22 de noviembre para evitar el "avance del fascismo". En este sentido, no se ha mencionado el ataque sufrido por el periodista José Ismael Martínez la semana pasada.

Otegi menosprecia las pintadas contra las autoridades

"Una pintada no puede abrir los telediarios del País Vasco". Sin olvidarse de las acciones realizadas por los agentes que ha considerado "desproporcionadas en determinadas situaciones", el máximo representante de Bildu ha puesto en duda que las pintadas contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria provengan de las juventudes de Bildu. "El otro día hubo una pintada microscópica en Gasteiz, en un depósito de pilas, y eso se convierte en la primera noticia. Aquí hay un interés por una cosa y no tiene nada que ver con la Policía ni con el debate sobre el modelo policial", ha señalado en una entrevista en la radio vasca.

Fuera de las pintadas que no han sido denunciadas, Otegi ha puesto en valor los modelos nórdicos de seguridad que son descentralizados y que "trabajan con la comunidad" para prevenir los delitos y que solamente actúan cuando existen "conductas antisociales". "Yo quiero que la Ertzaintza sea recuperada para este país en otro modelo policial. Si tú no trabajas con la comunidad, si no haces prevención de los delitos, al final estás construyendo un modelo policial que se aleja de la gente", ha justificado.

Amenazas de muerte contra el consejero de Seguridad

En los últimos coletazos del mes de octubre aparecieron unas pintadas en la localidad guipuzcoana de Zestoa con las que varios miembros pedían un tiro en la cabeza del consejero de Seguridad, "Zupiria, escucha, en Euskadi pim, pam, pum" reflejaban las pintadas. Acompañadas de las siglas ACAB, que traducidas significan que todos los "policías son unos bastardos" y una reclama de que se marchase dibujaban una escena cercana a los "años del plomo" en el País Vasco.

Tanto el PNV como sus socios en el Gobierno condenaron la acción. "Desde el PP vasco condenamos con firmeza las amenazas recibidas por el Consejero de Seguridad del Gobierno vasco. ¡Inadmisible!" aseguró la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr.