El etarra arrepentido no revela quién dio la orden de asesinar a Gregorio Ordoñez

El etarra arrepentido Valentín Lasarte no ha señalado a ningún jefe de ETA por dar la orden de matar a Gregorio Ordóñez en su declaración ante la Audiencia Nacional porque han pasado 30 años y no se acuerda de nada, según trasladan fuentes jurídicas a LA RAZÓN que alegó.

Lasarte ha admitido, ante el magistrado Francisco de Jorge que investiga a cinco exjefes por el asesinato del concejal del PP en 1995, que él hizo seguimientos para atentar contra Gregorio pero que los hizo porque él le conocía de vista. No recuerda quién se lo ordenó, insistió por videconferencia, tal y como confirman las citadas fuentes.

No recuerda tampoco, dijo, si se reunió con José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri" para abandonar la lucha armada de la formaba parte. Lasarte ha explicado, eso sí, que salida de ETA fue un proceso paulatino, que no recuerda si tuvo que pedir permiso a alguien o no, que no sabía nada de la socialización del sufrimiento. Indicó que todo ello correspondía a los jefes de la banda terrorista y él no recuerda nada de eso.

Lasarte reveló al instructor que no tiene miedo a represalias, que él pasó a ser liberado, que no recuerda si recibía órdenes de España o de Francia ni si mantuvo encuentros con Kantauri.

Lasarte fue citado después de que un testigo protegido -otro exmiembro de la banda terrorista- asegurase que le comentó en prisión que la orden de atentar se la transmitió por carta la cúpula de ETA en Francia y él se encargó de hacerla llegar al "comando Donosti".

La intención, que se ha visto frustrada, del magistrado de Jorge era apuntalar los indicios contra la cúpula de ETA procesada José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Ignacio Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería"; Miguel Albisu, "Mikel Antza"; Julián Achurra, "Pototo"; y Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza". Como responsables de "todos y cada uno de los atentados" cometidos por ETA mientras formaron parte de la Zuba o comité de dirección de la banda criminal, "incluso cuando el objetivo no hubiera sido seleccionado o autorizado por ellos".