Eugenio Ribón: «La abogacía debe ser un referente en la defensa del Estado de derecho»

El primer año del abogado Eugenio Ribón (Cádiz, 1974) como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha estado marcado por el impulso de numerosas iniciativas corporativas y enfocadas en la mejora de las condiciones de la profesión. Pero ha habido otros desafíos marcados por el contexto político: el pacto de investidura, la amnistía, las acusaciones de «lawfare» y las comisiones de investigación. Ante los riesgos para el sistema democrático, el Colegio se ha posicionado con claridad y acudirá ante las instituciones europeas para alertar de los riesgos para el Estado de derecho.

¿Por qué el ICAM ha sido tan activo frente a la ley de amnistía?

Como la mayor corporación de Derecho público en el ámbito de los colegios profesionales de toda Europa, la abogacía de Madrid está obligada a ser un referente en la defensa del Estado de Derecho y no un mero espectador. Cuando prometemos o juramos con la toga, nos comprometemos con la democracia y con la Constitución. Y fieles a ese compromiso, los estatutos del Colegio de la Abogacía de Madrid, en su artículo 3, nos unen a esa defensa activa. Existe un riesgo importante, en primer lugar, para la separación de poderes, porque se está atacando la independencia del Poder Judicial. En segundo término, ese riesgo existe desde el punto de vista de la legalidad, de la igualdad de todos los españoles y del marco constitucional de convivencia que nos otorgamos. Ya se han designado con nombre y apellidos a magistrados que han cumplido la función constitucional y que han aplicado las normas que el Poder Legislativo aprobó. Ante todos estos acontecimientos, el Colegio no puede permanecer inane.

En esto, ¿cuenta con el respaldo de los colegiados?

Así lo entendió la Junta de Gobierno y así ha sido respaldado por la inmensa mayoría de los colegiados. También por parte de los 42 colegios profesionales que conforman la Unión Interprofesional de los Colegios de Madrid. No estamos hablando ni de ideología ni de política, sino de la defensa del marco de convivencia que establecimos los españoles. Habríamos tenido el mismo pronunciamiento si en el pacto hubieran intervenido otros partidos. Dentro de la neutralidad política y del carácter independiente, estamos obligados y comprometidos con la defensa del Estado de derecho.

¿Cómo lo van a concretar? ¿Irán a la Comisión Europea?

El Colegio quiere ser activo y, al mismo tiempo, respetuoso con todos los procedimientos. En primer lugar, hicimos la declaración institucional el mismo día en que se publicó el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, aunque ya había rumores sobre el contenido. El próximo Foro de Justicia se centrará en la ley de amnistía y vendrá el presidente de la comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez. El siguiente paso lo dará una delegación del Colegio de la Abogacía de Madrid, que hará una ronda de contactos al máximo nivel con instituciones comunitarias para trasladar esta preocupación, que es unánime entre los juristas.

¿Cómo interpreta el silencio del Colegio de Barcelona y la Abogacía Española?

Cada institución debe decidir en el seno de sus órganos de gobierno. La posición del Colegio de Madrid ha sido por unanimidad. Hay diversas sensibilidades políticas, pero todos los miembros de la Junta de Gobierno entendimos que no estábamos ante una cuestión política, sino una cuestión institucional. Al margen de lo que puedan decidir otras instituciones, en este Colegio tenemos claro que es un compromiso ineludible con aquellos valores que juramos o prometimos defender. El ICAM no defiende únicamente el Estado de Derecho en Madrid, sino en toda la nación, que es indisoluble.

Ha habido una reacción unánime de los bufetes, ¿a qué se debe?

La abogacía es, probablemente, uno de los cuerpos con mayor conciencia sobre la importancia de defender nuestros valores, nuestro marco de convivencia. Y vemos día a día la fractura social que se produce cuando esos principios esenciales, que marcan nuestro ordenamiento jurídico, se resquebrajan o van diluyéndose. Por eso la abogacía ha sido, quizá, la primera en alzar la voz frente a esto. Lo importante, en la fase en la que nos encontramos, es que la ciudadanía entienda que no se trata de una cuestión ni política ni jurídica, se trata de una cuestión de convivencia y que afecta a toda la sociedad. Afecta por igual al fontanero que al médico que al abogado, a todos los ciudadanos.

También se ha pactado la transferencia de inmigración o condicionar el retorno de empresas vuelvan a Cataluña

Sobre la inmigración, si entra dentro del marco constitucional, no hay ningún problema. Al igual que si hubiera que cambiar la Constitución, tampoco existiría un problema siempre y cuando sea por consenso y con la debida transparencia, para que toda la ciudadanía pueda participar de una decisión tan trascendente. Sobre el establecimiento de cualquier empresa, es archiconocido: un principio elemental del derecho de la Unión Europea (UE)es la libre circulación de personas, de capitales, de mercancías. Por supuesto que se comprende el libre establecimiento de cualquier empresa en cualquier parte, no del territorio nacional, sino de la UE. Precisamente hemos diluido las fronteras de la Unión Europea para permitir ese tránsito. No tiene ningún sentido ni tampoco cobijo jurídico que se trate de incentivar o desincentivar el establecimiento de una empresa en un determinado territorio por razón de una proyección exclusivamente política.

Algunos abogados se jubilan con pensiones irrisorias tras cotizar en la Mutualidad General de la Abogacía...

Hay situaciones muy heterogéneas. Están los mutualistas complementarios, para los que el ahorro en la Mutualidad es adicional. Y están los mutualistasalternativos, que únicamente han confiado las expectativas de su retirada a la Mutualidad. Dentro de ellos, hay compañeros que han aportado cantidades notables y otros que hemos aportado el mínimo. A partir de ahí, no es compatible con la dignidad de un retiro el percibir 400 euros.Cuando se produjo el tránsito de un sistema de solidaridad a uno de capitalización individual en 2005, seguimos haciendo aportaciones, pero no nos percatamos de lo que iba a ser el futuro.

¿Qué soluciones se plantean?

Frente a ello, en junio nos dirigimos tanto a la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social como a la Dirección General de Tributos y a los diferentes grupos parlamentarios. El Colegio cristalizó una proposición no de leyen el Congreso de los Diputados en septiembre porque la solución no viene ni de la mano de la Mutualidad General de la Abogacía ni de la mano de los mutualistas, tiene que venir dada por un cambio normativo. Hay que enfocarse en el legislador.Debe haber o bien una pasarela al régimen de la Seguridad Social para quienes voluntariamente quieran hacer ese tránsito, con el reconocimiento de la antigüedad de las contribuciones, adaptándolas a las que se hubieran desembolsado en el Régimen General. Y, por otra parte, con una modificación de carácter tributario para evitar el “hachazo” fiscal que supone la recuperación de esas cantidades. Estoporque no es un sistema adicional, como un plan de pensiones, sino que era el único sustento de su vejez.Confiamos en que haya voluntad de solucionarlo.No podemos dejar atrás a esos compañeros ensituación de vulnerabilidad, pero para el 90% la Mutualidad ha sido una entidad solvente, con una rentabilidad y unas prestaciones atractivas.

¿Se ha avanzado en la retribución a los abogados de oficio de sus servicios a empresas, a personas jurídicas?

El tema de las personas jurídicas es clave porque significa la paralización de muchos de los procedimientos de mayor trascendencia en los órganos centrales del ministerio: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. En el caso de la Comunidad de Madrid, hace años se alcanzó un acuerdo. En el caso del Ministerio, se lleva reclamando hace años. Mi predecesor, José María Alonso, agotó bolsas de bolígrafos para enviar cartas y no hubo respuesta.

¿Cómo está la situación a día de hoy?

Actualmente, el Colegio no dispone de un listado de profesionales dispuestos a asumir de forma gratuita la defensa de personas jurídicas durante meses, en procesos complejos. Por lo tanto, no tiene capacidad para mandar en régimen de esclavitud a ningún compañero a pasar estas defensas. Agradecemos que, por primera vez, tanto la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo hayan acordado sendas resoluciones dirigiéndose al Ministerio para que dote de fondos a los colegios y que puedan establecerse las designaciones de abogados de oficiopara las personas jurídicas. Hasta entonces, esto puede significar la paralización, incluso la prescripción, de algunos de los procedimientos.

¿Han ingresado algo por estos casos?

A los abogados que atendieron la defensa de personas jurídicas en casos como Gürthel, el Colegio les adelantó parte de esos de esos fondos. Ahora mismo hay un contencioso con el Ministerio porque está reclamando, en contra de sus propios actos, la nulidad del convenio que en su momento firmó. Es una situación absolutamente atípicay contraria al criterio del propio Consejo de Estado.

¿Cuándo comenzará a funcionar ICAM-Universidad?

Es el proyectomás innovador que se ha desarrollado en la historia de la abogacía madrileña. Supone un reencuentro entre la universidad y la profesión paraconstituirse como un centro universitario orientado a la formación práctica de los futuros abogados, con vistas a lo que demanda nuestra sociedad y los despachos. Es una alianza estratégicacon la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Falta por recibir el visto bueno de las autoridades de la Comunidad de Madrid antes de verano. Se están desarrollando todos los planes de formación y se han presentado todos los proyectos. Lo ideal es comenzar en septiembre del 2025.

¿Qué cursos se van a impartir?

Hay varios ejes. Primero, la formación de postgrado, con el master de acceso a la abogacía y especializados en derecho de la construcción, reestructuraciones einsolvencias y otros cursos. En segundo lugar, impartiremos el grado Derecho. Con más de 130.000 designaciones de justicia gratuitas que recibe el Colegio, esos alumnos estarán desde el primer año en contacto con la realidad de nuestros tribunales. En tercer término, se orienta hacia el resto de la abogacía española e iberoamericana para otorgar formación con calidad universitaria. Y finalmente, se facilita el acceso a los cursos de doctorado a los profesionales que, por la exigencia horaria del ejercicio de la profesión, les resultadifícil compatibilizarlocon el ámbito universitario.

¿Cuál ha sido el objetivo de transformar la Fundación ICAM-Cortina?

Este es el colegio con mayor proyección social de toda España y destina prácticamente un 5% de sus presupuestos a situaciones de vulnerabilidad y a ayudas. La fundación se ha transformado por completo, desde su redenominación a los estatutos. Ya no es una entidad endogámicasujeta a la Junta de Gobierno, sino que se ha abierto a toda la abogacía de Madrid. En el patronato, a día de hoy, están representadaslas asociaciones, los despachos más relevantes, también personalidades independientes, ygestiona más de 1,7 millones de euros directos en ayudas de carácter anual. ElColegio se creó también con el finde socorro mutuo, que es la que está ahora en la Fundación ICAM-Cortina.

¿Cuáles son los objetivos para este segundo año, 2024?

Pues en el 2024 afrontamos el proceso de cristalización de todos los grandes proyectos que se pusieron en marcha este primer año. Además de avanzar en ICAM Universidad, el 29 de febrero se escritura la compra del edificio de Serrano 9, con el que tendremos más cerca de 8.500 metros cuadrados en el corazón del distrito financiero al servicio de la abogacía de Madrid. Se inaugurará el Club Abogacía, un espacio único de encuentro en el ático del de Serrano 9, para comer, tomar un café con compañeros o pasar un momento distendido. Se proyectará la remodelación de Serrano 11 para que sea el centro universitario y la configuración del claustro de profesores. También abordaremos un posible pacto de legislatura en materia de turno de oficio. Y continuaremos con la mejora de espacios para la abogacía de oficio.

Le quedan otros cuatro años de mandato, ¿cómo le gustaría que se recordara su paso por el ICAM?

Como cinco años de compromisos cumplidos y de vocación de servicio para los compañeros.