El exdiputado Steegmann se da de baja en Vox por su "deriva antiliberal y anticientífica"

El exdiputado de Vox Juan Luis Steegmann ha comunicado a varios cargos y excargos del partido su decisión de darse de baja como afiliado, tal y como ha adelantado Libertad Digital. Tras rechazar el pasado verano recoger el acta de diputado que dejó Iván Espinosa, explica en una carta los motivos que le han llevado a tomar esta "difícil decisión".

"Desde hace años Vox está prescindiendo de la parte más liberal de su programa, y de sus diputados. Es más, ha continuado un viaje nocturno que se acerca al neofalangismo", manifiesta Steegmann, y señala en concreto al candidato de esta formación para las elecciones europeas, Jorge Buxadé. "Comprendo que el Sr. Buxadé, o muchas personas muy influyentes en el partido, tengan una base juvenil falangista y se complazcan en ella. Yo también la tengo marxista, pero dejé de serlo; era joven y de lecturas limitadas", relata en su misiva.

Además, reprocha al partido "obviar nuestro objetivo de reducir el tamaño del Estado y la defensa de la propiedad privada y de la libre economía de mercado, como reza en el punto 5º de los Estatutos. El distribucionismo, el estatalismo y el neofalangismo van contra la base fundacional de Vox", concluye.

Discurso antivacunas de Vox

Otro de los motivos de su marcha, según relata este diario digital, está relacionada con su condición de médico, que le llevó a pelear a favor de la vacunación contra la Covid-19, que "ha salvado millones de vidas". Así, manifiesta que se ha tenido que enfrentar a "ataques extramuros e intramuros, algunos terribles, pero al final he conseguido que España sea el único país europeo en el que un partido de la 'hard right' no se haya convertido en antivacunas, al menos en las Cortes"

Por este motivo, el discurso de Buxadé el pasado 19 de mayo durante el Viva 24, le resultó "insufrible", ya que mencionó "despreciativamente" a las vacunas. "Suena al discurso anticientífico que ha sido fomentado en los medios de opinión cercanos a Vox", asegura en su misiva, en la que se queja de que "son demasiadas las voces en Vox que presumen de 'antivacunismo' en público y que se han vacunado en la intimidad".

Para concluir, el exdiputado lamenta "esa hipocresía", así como "el tacticismo de utilizar al presidente argentino, Javier Milei, como "disfraz liberal de un acto mayoritariamente antiliberal" y, por ello, anuncia que "esas posturas anticientíficas me hacen imposible votar a Vox en las próximas elecciones europeas" y "lo coherente es separarme de este proyecto". Así, ruega a Abascal que cambie de rumbo, ya que "la lealtad hacia los que tienen que liderar, y, por tanto, ser mejores, se fundamenta en avisarles cuando crees que se desvían en su camino".