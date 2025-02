Una exeurodiputada de Podemos asegura que le pidieron "traer sobres con dinero de las dietas" para financiar el partido

Lola Sánchez Caldentey, que fue eurodiputada de Podemos en su primera irrupción en las instituciones, aseguró a través de Twitter que los de Pablo Iglesias le pidieron "traer sobres con dinero de las dietas (del Parlmento Europeo" a Madrid, a la sede". Sánchez afirma que, junto a "otra compañera", se negó de forma "rotunda".

La exdirigente morada considera, echando la vista atrás, que "me engañaron, me utilizaron" y que su salida tuvo que ver con que cuando "no les seguí el juego, me apartaron como apestada". "Tengo principios que no cambio por nada del mundo. Ellos no", escribió en un duro tuit.

Pero la cosa no quedó aquí. Los adjetivos con los que describe a Iglesias, con el que compartió tiempo como parlamentaria europeo, son "cobarde", "narcisista de libro" y "ególatra". Le vio cometer infidelidades "con estos ojitos", lo que no le sorprendió nunca, explicó, porque "las cabras siempre tiran pal'monte". "¿Te lo ha contado?", le pregunta sobre ello en el tuit a Irene Montero, su actual pareja. "Muchas", como ella, fueron "testigos de aquello", insistió, para después lamentar que la exministra de Igualdad está "engañada" y "no lo mereces, ni tu ni nadie". "Los hombres son una mierda. Todos", sentenció.

De Monedero, en cambio, recuerda que "está salido" y a ella en un cierre de campaña de Podemos "me empotró contra la pared" cuando se fueron "a tomar unas copas" tras un acto en el Reina Sofía. "Hizo lo mismo a otra compañera", apuntó.

De este fundador de la formación que ahora lidera Ione Belarra se muestra segura de "que pensaba (Monedero) que estaría flipada por fijarse en mí, porque claro, son dioses del Olimpo Complutense y yo una mindundi de provincias".

Sánchez se ríe, por todo ello, de su "feminismo" y desvela que la última vez que le vio le presentó, textualmente, "a su chica". Se encontraron en Gran Canaria y opina que esta mujer sería su pareja "solo de allí, porque en cada ciudad tiene una".

Para esta antigua política morada tanto Iglesias como el politólogo de cabecera de este espacio político son "acosadores de mujeres", además de "traidores" a los que "no os falta nada" a nivel material y económico.