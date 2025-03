El exjefe de la UDEF, a su socio narco: "Si se puede subir la cantidad, estaría bien"

"Hay que hacerlo ahora y si se puede subir la cantidad, estaría bien". Son las transcripciones de la conversación del exjefe de la UDEF de Madrid Óscar Sánchez Gil con Ignacio Torán, su socio en el mundo del narcotráfico. El sumario del caso refleja que la relación entre ambos se prolongó durante años en el tiempo y la ambición del mando policial tuvo que ser frenada por su compañero de negocios.

Los informes del caso de Sánchez Gil son dignos de una película. No solo por los más de 20 millones de euros que fueron localizados en su domicilio en Villalbilla. Las conversaciones de este inspector jefe con su socio son dignas de los mejores guiones. La primera de las conversaciones que sale en el sumario, que fue la clave del caso, se remonta al 9 de julio de 2020.

Ese día, Torán hablaba a través de la aplicación de Sky ECC con uno de sus socios en el mundo del narcotráfico. Le envió una fotografía de un contenedor en el Puerto de Algeciras. Tenía la numeración: "TLLU 1050701". "Coronado", fue la palabra que acompañó la imagen con una place de cocaína abierta.

La sorpresa del topo

"Mañana te doy plata", afirmó el otro usuario que tenía el pseudónimo de Jon Snow. Ese contenedor con toneladas de cocaína pasó libre aunque figuraba en la base de datos policial. Estaba marcado en la plataforma por el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil.

Un año después, en mayo de 2021, la Policía Nacional interceptó otro contenedor con una gran cantidad de cocaína. Nadie se presentó a recoger la sustancia estupefaciente. Esa circunstancia provocó que los agentes de la UDYCO detectaran que tenían un "topo" en sus filas. Los momentos de tensión también los vivió el policía que se encuentra preso. Estuvo varios meses desaparecido en sus negocios.

Torán se vanagloriaba de su "compañero de negocios". "Lo tengo todo controlado", afirmaba a sus interlocutores en el mundo de la droga. Este contacto propiciaba que sus envíos pasaran los controles sin problemas.

Material incautado durante una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera que se ha saldado con la incautación de 13 toneladas de cocaína en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz), la mayor en la historia del narcotráfico en España. A.Carrasco Ragel Agencia EFE

Los sospechas que se cernían sobre el exjefe de la UDEF se terminaron de concretar en 2023. En todo este tiempo, el inspector jefe propició el paso de 550 contenedores. Esa es la cantidad "ingente" que volcaba en la base de datos policial.

Óscar Sánchez se comunicaba por un sistema de mensajería encriptado con Torán. El apodo que usaba era "Aduana". De esta forma intentaba eludir la vigilancia de sus propios compañeros. Las órdenes al resto de los miembros de la organización las facilitaba mediante fotografías para evitar que las informaciones cayeran en las manos equivocadas.

El porcentaje del exjefe de la UDEF

El inspector jefe impidió mediante sus actuaciones importantes operaciones antidrogas como las denominadas "Akita" o "Macedonia". Los investigados conseguían eludir la actuación de la justicia. Él y los grupos a su mando marcaban información pero no pedían actuaciones judiciales contra los narcos.

Así, el mayor negocio y margen de beneficios lo consiguió durante la pandemia. Torán le llegó a preguntar cómo actuar con el confinamiento. "Hay que hacerlo ahora y si se puede subir la cantidad, estaría bien. Ahora mismo los contenedores no se miran salvo orden judicial. Ahora es el momento. Es un caos todo y hay que aprovechar. Venga lo que venga, salvo que la DEA diga que viene cargado, no se mira", afirmaba Óscar.

"Debo dar un 40% a Aduana, un 40% para mí y un 20% para los chicos", afirmaba el socio del inspector jefe. Este mando también pedía a un compañero destinado en el Senado que consultara matrículas de sujetos de interés para las supuestas investigaciones que nunca explotaba.

La intervención del año pasado en Algeciras con la incautación del mayor alijo de la historia de España generó un gran enfado en Óscar. Ese día, el teléfono ya lo tenía interceptado y combinaba las charlas con sus mandos con los subordinados y con su socio narco. "No sabía ni que estaba propuesto para revisión ni otras ni nada", señalaba el policía a su comisario.

"Frenados por mí"

De igual forma recomendaba a Torán cómo debía escapar el hombre que iba a recepcionar la droga. "Tu amigo está seguro Marbella", le respondía Óscar a Torán. Su socio le preguntaba nervioso si se podía enterar en caso de arresto. "Debería, y no me han dicho nada", añadió.

Uno de los informes del caso del exjefe de la UDEF LR

Uno de los detalles más llamativos del sumario es que Óscar y Torán compartían sus intereses por el Real Madrid. El inspector jefe estuvo interesado en adquirir una de las empresas de los investigados que tenía un palco VIP en el estadio blanco. "Hay muchas cosas vinculadas a él. Muchas cosas que nos pueden salpicar. Fútbol, etc", le reprimió su socio. A continuación le cuestionó si estaba siendo investigado. "Si, pero frenados por mí", afirmó el mando.

Esta "extraña pareja" compartía las estrategias empresariales para esconder sus negocios. Además, también afirmaban en sus conversaciones acudir al abogado. "Le he pedido una gemela a la tuya. Y otra para propiedades. Tu deberías tener otra pata holding de propiedades. Cripto hay mucha, mucha. Tú no des plata. No saques nada, de la cripto me encargo yo", afirmaba Torán al exjefe de la UDEF.