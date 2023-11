El exministro socialista Cosculluela a Sánchez: ''No actuáis en mi nombre. Me causáis vergüenza''

La ley de la amnistía, que está dando mucho que hablar durante esta última semana, sigue generando una gran división de opiniones entre los españoles, incluso entre algunos socialistas, el último de ellos, ex ministro Javier Sáenz Cosculluela.

El que fuera titular de obras públicas con Felipe González ha remitido una carta al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que manifiesta su "vergüenza" por los pactos de investidura con grupos como Junts y ERC y lo acusa de propiciar un "decaimiento de la democracia".

''Me causáis vergüenza'', escribe Cosculluela en la carta

En la carta, Cosculluela se dirige al propio Sánchez y a los miembros de la Ejecutiva Federal y del Comité Federal del PSOE para criticar unos "actos políticos insensatos" que asegura que "ponen en riesgo el modelo de Estado" de la Constitución".

''La política de pactos que estáis construyendo y al parecer consolidando están afectando severamente a la convivencia; estáis combatiendo la posibilidad de llegar a acuerdos con la derecha democrática de España, que representa, os guste o no, a media España. En realidad os estáis apartando de los valores que caracterizaban al PSOE, estáis propiciando un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía que os coloca en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador'', crítica duramente el ex ministro socialista.

"Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza", ha añadido.

Con toda esta situación, Cosculluela ha afirmado que ''es muy triste para mi, habiendo sido presidente y portavoz de los socialistas en el Parlamento, diputado constituyente y ministro de obras públicas y urbanismo, llegar a estas conclusiones y tener que pediros que cejéis en el empeño y convoquéis elecciones para salir del actual marasmo''.