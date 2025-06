Explosión del PSOE: "Es el fin de Santos, veremos qué pasa con el partido"

El PSOE, tras el caso Koldo y Ábalos, había levantado su particular "Línea Maginot" para protegerse de las filtraciones y la "operación orquestada" contra el partido y el Gobierno en la que figuraban medios de comunicación, jueces y formaciones políticas desde el PP a la extrema derecha. La línea de defensa resistía con un Pedro Sánchez acostumbrado a sobrevivir en las tormentas. Sin embargo, alguna cosa no iba bien a juicio de muchos dirigentes socialistas que, en privado, mostraban su malestar "ante la falta de una política activa de comunicación". "Siempre estamos a la defensiva y un paso por detrás", afirmaban señalando las continuas filtraciones, grabaciones y acusaciones que se situaban en el entorno del exsecretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos.

Esa "Línea Maginot" se vino abajo en apenas unas horas, cuando explotaron varias bombas de racimo que señalaban al actual secretario de Organización, Santos Cerdán. El informe de la UCO hizo enmudecer al partido, en el que se mezclaba una sensación de enfado, de ansiedad, de decepción y de frustración.

Un dirigente decía cabizbajo: "Yo no estoy aquí para esto". A primera hora de la mañana el propio Cerdán decía que "no recordaba haber tenido este tipo conversaciones" y se mostraba dispuesto a acudir a declarar voluntariamente al Supremo. Se conocieron los audios de las conversaciones a tres bandas entre Koldo, Ábalos y Cerdán, y se precipitó su dimisión. Antes de presentarla, habló con el presidente y le dijo que "no se reconocía en las grabaciones".

"El entrenador nos ha fallado", apuntaba un dirigente señalando a Pedro Sánchez. Santos Cerdán sigue defendiendo su honestidad pero nadie se lo cree en el PSOE. "Es el fin. De Santos seguro, pero veremos qué pasa con el PSOE", decía otro dirigente antes de la dimisión de Cerdán. En medio de la estupefacción general, en el PSOE todo son cábalas para saber cómo afrontará Sánchez la crisis. A pesar de la conmoción general todas las miradas se dirigen a Sánchez “esto solo lo puede arreglar Pedro”.

Dos secretarios de Organización dimitidos

En el partido, el interrogante es quién asumirá las tareas de Cerdán tras dos secretarios de Organización que han tenido que abandonar su puesto. El "número dos" de Cerdán es el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano, que en su día se apuntó como candidato a las primarias en Andalucía, aunque no hay que descartar a Francisco Salazar, un hombre cercano al presidente que actualmente es el secretario de Acción Electoral en la ejecutiva socialista.

La UCO sospecha que Cerdán cobraba comisiones antes de saltar a Ferraz y que promovió a Koldo para acercarse a Ábalos Europa Press

¿Será suficiente la dimisión de Cerdán para atajar la crisis? En el PSOE hay incredulidad. No creen que la dimisión pueda poner coto a la crisis "ni en el partido, ni en el Gobierno". "No es suficiente", afirman dirigentes PSOE. Los socios quieren contundencia y aprovechar la ocasión para redefinir cuotas de poder en el Congreso y en el Gobierno, y en el partido se ansía un golpe encima de la mesa para poner coto a una deriva que, según las informaciones conocidas, se inició en las primarias de 2014 con un fraude escandaloso.

"Los tres tenores"

"Los tres tenores", como algunos los nombran, desde ese momento fueron inseparables, pero no es hasta 2017 cuando Ábalos se convierte en secretario de Organización del PSOE, en sustitución de César Luena, actual eurodiputado socialista, y Cerdán en vocal de Organización. Ambos idearon, con el inestimable apoyo de Adriana Lastra y Félix Bolaños, aquel golpe de mano en Murcia junto a Ciudadanos que acabó en un descalabro mayúsculo para el PSOE que perdió Madrid con estrépito.

Y esta "unidad de acción" es la que está haciendo saltar todas las alarmas. Hasta ahora, la supuesta corrupción salpicaba a personas individuales y no al partido. Ahora se disparan todos los interrogantes. Un exalcalde socialista comentaba: "¿Cómo ves la situación del Gobierno y el partido? Las declaraciones de algunos me recuerdan a las de Felipe cuando dijo que pondría la mano en el fuego por Guerra. Tiempos difíciles".

Mano en el fuego que pusieron Félix Bolaños y María Jesús Montero. Tan difíciles son que el núcleo duro de Moncloa está reunido permanentemente para analizar qué pasos dar. Algunas fuentes apuntan que todo se precipitó ayer por la noche con el comunicado emitido por Ferraz tras las primeras informaciones sobre Cerdán. En Moncloa, dicen que no tenían conocimiento del comunicado que impulsó el propio Cerdán. Ahor,a a la espera de la salida del presidente.