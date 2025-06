Ministros y dirigentes del PSOE piden a Sánchez “actuar ya”

Conmoción absoluta. El último informe de la UCO sobre el “caso Koldo” coloca a Santos Cerdán en la cúspide de la trama criminal. Desde un papel principal, el número tres del PSOE se encargaba de gestionar los pagos. No cabe lugar a dudas. No cabe lugar al argumentario. La estrategia de minimizar la causa o apuntar a las filtraciones como escapatoria ya no se sostiene y tanto en el PSOE como en el Gobierno se alzan ya voces que piden la “máxima contundencia”. “Pedro debe actuar ya”, resume un cargo ante la letalidad de las pesquisas de la Guardia Civil.

El último cortafuegos ha caído. No era un informe fantasma y en el PSOE estuvieron hasta la misma noche de ayer defendiendo la inocencia de Cerdán. La gravedad del caso es tal que afecta también a la propia legitimidad interna de Sánchez, por la manipulación de las primarias de 2014 que también apunta el citado informe. Las fuentes consultadas no solo piden actuar de manera drástica contra Cerdán, sino también “dar la cara” y “comparecer” para trasladar un mensaje de tranquilidad.

En el PSOE y en el Gobierno, más allá de pedir una reacción se reconoce la profunda decepción con Cerdán que les ha mentido reiteradamente sobre esta cuestión y que hace escasos siete meses fue ratificado en su cargo de secretario de Organización en el 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla. En Moncloa ya marcan distancias con Cerdán, piden “dejar actuar a la Justicia” y analizan el informe de la UCO para estudiar los siguientes pasos.