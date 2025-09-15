Feijóo acusa a Sánchez de boicotear La Vuelta para tapar sus “problemas de corrupción” y advierte: “Ya no tiene límites”

La Vuelta Ciclista se ha convertido en la última etapa de la contienda política en España. El boicot a la competición deportiva, jaleado por toda la izquierda, incluido el presidente del Gobierno, abre otra disputa entre la Moncloa y Génova. Alberto Núñez Feijóo asegura que Pedro Sánchez “parece que ya no tiene límites” y le acusa de ser indiferente con “la vida de los policías, la integridad de los corredores, los problemas que puede tener el público”.

Para el presidente del PP, a estas alturas, la única preocupación de su rival es “la corrupción”. Por eso, ha reprobado este lunes: “Un presidente del Gobierno no puede alentar los disturbios en su país por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparla”.

Poco antes de participar en desayuno informativo en Madrid, Feijóo ha atendido a los medios de comunicación con brevedad para hacer una primera declaración sobre lo ocurrido ayer. “Hemos hecho el ridículo internacional televisado en directo y la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno y del presidente”.

La tesis de los populares es que todo lo acontecido, las protestas, el aliento oficial desde el Gobierno, obedece a una necesidad de desviar la atención de los distintos líos judiciales en los que Sánchez anda envuelto. Hoy mismo se decide el futuro procesal de su hermano, camino del banquillo por un presunto delito de tráfico de influencias en la diputación de Badajoz, donde logró a dedo un puesto directivo.

Con una agenda de tribunales cada vez más endiablada, el PP insiste en culpar a la Moncloa de generar incendios para desviar la atención poniendo en jaque la imagen de nuestro país. De los altercados en la vuelta, Feijóo ha opinado que “es legítima la libertad de expresión y las expresiones”. A lo que le ha añadido un pero: “No se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con un boicot que pone en riesgo la vida de las personas”.

Feijóo contacta con los sindicatos policiales

En su atención a los periodistas en el hall de un hotel de la capital, el jefe de la oposición ha desvelado conversaciones en las últimas horas “con todos los sindicatos policiales”. Y, según su versión, hay un alto “nivel de indignación de los funcionarios de policía nacional y también de tristeza”. Porque “se han sentido solos y no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan”. En su opinión, “algo inadmisible”.

Finalmente, Feijóo ha querido lanzar una petición a Sánchez: “Yo le pido por favor que tenga algún limite, que respete a los ciudadanos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que respete nuestra reputación internacional, que no mezcle política con deporte. El presidente esta sin límites, honradamente hay que pasar página cuanto antes de todo”.

Después, ya desde el atril de Nueva Economía Fórum, ha proseguido con el mismo discurso. Con más solemnidad. “No puede estar al frente de un Gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas”.