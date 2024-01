Feijóo acusa a Sánchez de comerciar con los valores democráticos: “Todo en España está en venta”

Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra los socialistas, a los que ha acusado de claudicar en los valores democráticos. “Han perdido la bandera de la igualdad porque se la han entregado a quienes quieren ser más a costa de los demás”, ha dicho, a la vez que acusaba a Pedro Sánchez de comerciar con los principios y valores democráticos. “Todo en España está en venta”, ha denunciado, desde la calidad democrática a los derechos de los españoles, pasando por los presupuestos y la dignidad de los ciudadanos. Para ellos, ha dicho, "el interés personal de Sánchez es la prioridad”.

Desde Orense, en el cierre de la 26ª jornadas Interparlamentarias de los populares ha señalado que en la Convención que el PSOE celebra en La Coruña “solo se ha hablado de cómo mantener el estatus personal del señor Sánchez” y de los problemas para mantenerse en el Gobierno, pero no se ha dicho nada sobre “cómo mejorar el futuro de los españoles”.

Para el líder del PP, el presidente del Ejecutivo ha jugado con la amnistía. “Si me votáis, os la doy; y si no me votáis, no os la doy” y ha criticado que este tipo de políticas no tienen nada que ver con mejorar la convivencia, tal como se ha defendido desde las filas del PSOE.

El PP dice que quieren enmendar todas las políticas que está desplegando el Gobierno con sus socios, también lo que ha calificado como “subastas privadas” que está realizando el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “A nosotros nunca nos habrán elegido para mentirles a los españoles, nunca”

Respecto de esto, ha señalado que Sánchez ha reiterado que no ha pactado con Bildu. “Lo ha vuelto a decir”, ha acusado Feijóo, que reflexionó que “probablemente piense que Pamplona no forma parte de España”. Y acusó al Gobierno de no saber muy bien qué es lo que ha pactado con el independentismo, en relación a la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña y la reforma a la Ley de sociedades de capital para incentivar el traslado de empresas a esa comunidad autónoma.

En su discurso también ha habido cabida para temas de tipo económico y ha cuestionado las iniciativas que se presentan de una manera, pero tienen otros efectos ocultos. Feijóo destacó que ha sido su formación la que ha descubierto que “del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), la mitad se la llevaba en impuestos el Gobierno central”.

“Llevamos desde abril de 2022 diciendo que nunca ha habido mayor presión fiscal en España que hasta ahora” y ha calificado el alza de precios y la inflación como "un gran negocio para el Gobierno y un pésimo negocio para el bolsillo de los españoles”.

Tampoco ha pasado por alto las polémicas judiciales y ha afeado las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera, insinuando que el juez Manuel García Castellón es imparcial. Le ha recriminado que acuse que "los jueces españoles prevarican”. Y ha señalado los recientes nombramientos en distintas áreas porque pone a “militantes” al frente de órganos como RTVE o la Agencia EFE, pero también en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Constitucional (TC), ha dicho Feijóo.

“Para corolario hemos escuchado al señor Sánchez diciendo en Davos que hay que proteger la democracia” y le ha sacado en cara que sea “el mismo que trampea el Congreso de los diputados”, por lo que le ha responsabilizado de protagonizar "el mayor retroceso democrático”.

Apoyo a la candidatura de Alfonso Rueda

Ya en clave electoral de cara a las elecciones gallegas, Feijóo ha dicho que “el Gobierno ya no conoce a España porque el PSOE estuvo a punto de desaparecer en los gobiernos autonómicos” y reprochó que el socialismo ya no conoce ni los problemas de la gente mayor, ni de las zonas rurales, donde faltan servicios públicos o mejoras en las infraestructuras, en los transportes y en la conectividad por tren. Inversiones que se han prometido pero no se han concretado.

El también expresidente de la Xunta de Galicia ha expresado su férreorespaldo a la candidatura de Alberto Rueda y ha pedido al electorado que no se confíe y que no dé por hecho el triunfo en las elecciones del 18 de febrero porque por pocos votos, Manuel Fraga quedó fuera en su momento. "Un puñado de votos cambia el panorama político" , dijo antes de entrar al acto.

Aseguró que en territorio gallego no quieren el “desgobierno” que hay en otras comunidades autónomas.“Galicia es España y queremos una España de igualdad, de libertad y de dignidad”.