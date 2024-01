Rueda quiere el apoyo constante del líder del PP en la campaña: "Feijóo en Galicia suma"

“Somos orgullosamente gallegos y también orgullosamente españoles”, ha dicho el candidato del PP a liderar la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Junto con agradecer el respaldo y el cariño de los suyos en estos días en Orense, ha pedido a todos que le ayuden "a decirle a la izquierda que no queremos ni divisiones ni enfurruñamientos”. Y se refirió especialmente a Alberto Núñez Feijóo por su apoyo y pidió al líder popular esté cerca de él en la campaña el máximo de días posible.

En las filas gallegas hay claridad sobre el tirón que tiene el expresidente de la Xunta en el electorado. “Feijóo en Galicia suma”, insistió Alfonso Rueda durante su intervención en la segunda jornada de la 26ª Interparlamentaria de la formación, que se ha celebrado este fin de semana en la provincia gallega. "No sabéis la suerte que tenemos de que nunca haya dejado de ser gallego", dijo respecto del líder popular y recordó el enorme apoyo del PP de Galicia, "que se volcó con las elecciones de julio” en las generales del 23-J.

Al entrar de lleno en la precampaña, Rueda se ha comprometido a un pacto en Galicia a partir del 18 de febrero, fecha en la que se celebrarán las elecciones autonómicas. Su objetivo es “gobernar para todo el mundo” y no dejarse llevar ni por “la manipulación ni por las mentiras”. Por ello, pidió el apoyo del electorado para gobernar en mayoría y cumplir con la meta de que que "Galicia siga siendo el mejor lugar para vivir". En alusión al lema de su campaña, "Cumplir con la palabra dada", ha explicado que quieren que "la palabra dada siga siendo la base de la política” frente a la "palabrería".

La movilización del electorado, aseguró, será fundamental para que el futuro de los gallegos esté lejos del “barullo de la izquierda” y de la “subasta constante”

También destacó una de sus medidas estrella, que la "educación pública gratuita del principio hasta el final", incluida la primera matrícula universitaria. "Los dogmas y no hacer nada lo dejamos para los demás". Y en referencia al sector pesquero, se preguntó: “¿Por qué se empeñan en maltratar a un sector que necesita todo lo contrario?”. Y reprochó que al Gobierno central “no se les ocurre bajar el IVA” para que se consuma más pescado. Y aseguró que su candidatura para liderar la Xunta es “para luchar contra todo eso”.

El candidato del PP gallego criticó que Pedro Sánchez haya llegado a La Coruña y haya volado a Santiago de Compostela, “a solo 65 kilómetros” con el Falcon para hablar del respeto al medioambiente. También cuestionó que no puedan gestionar su litoral, en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional, o que los fondos Next Generation "sigan en un cajón y no se lo ceden a las comunidades autónomas".

Reclamó inversiones y apoyo porque las infraestructuras del noreste “son las grandes olvidadas” y cuando hay alguna avería en los viaductos, clave para las comunicaciones y en Galicia, tardan demasiado en repararlas. También recordó a la Galicia “del interior”, que está muy presente. En un guiño a las cofradías de pescadores, aseguró con cierta ironía que hoy los populares tendrán que hacer "el norme sacrificio" de degustar "el mejor pescado del mundo" en Galicia.

Alfonso Rueda no tuvo reparos en confesar cierta emoción al escuchar los elogios de sus compañeros en el video inicial, sobre todo porque sonada una canción de “The Cure”, uno de sus grupos preferidos. La Interparlamentaria ha sido una cita para calentar motores de cara a la cita con las urnas.