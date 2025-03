Feijóo anuncia un plan integral contra el "infierno fiscal y burocrático" que viven los autónomos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado un plan integral contra el "infierno fiscal y burocrático" que viven los autónomos. El líder de los populares ha querido dirigirse a este colectivo en la clausura de la Asamblea Extraordinaria de ATA, donde ha salido reelegido Lorenzo Amor como presidente del organismo.

Feijóo ha adelantado que el plan integral que irá desgranando en las próximas semanas en una ruta con los autonomos, pretende una "transformación radical" entre los autónomos y las administraciones públicas, según ha explicado al colectivo. Se concentra en cinco cuestiones que pasa por una "reducción" de la burocracia, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas, la equiparación de los derechos con los asalariados, la garantía real de segunda oportunidad o facilitar el la vida laboral del conjunto de autónomos.

El plan al que Feijóo se ha comprometido implantar cuando llegue a La Moncloa eximiría de la obligación de presentar declaración de la renta a los que facturen menos de 12.000 euros. Permitiría a los autónomos presentar la declaración del IVA y el pago del IRPF una vez al año y no cada tres meses como hasta ahora. Una medida que, después, ha aplaudido el reelegido presidente de ATA.

"España no puede ser un país donde no esforzarse sea lo mismo que esforzarse. España no puede ser un país donde no intentarlo sea lo mismo que intentarlo y equivocarse. España no puede ser un país donde se subvencione cualquier cosa cuando lo que hay que subvencionar es el esfuerzo y hay que subvencionar a quien cumple y a quien se cae y a quien se vuelva a levantar", ha reivindicado el presidente popular.

El presidente del PP ha querido destacar el papel de los autónomos porque “no pueden dejar de pagar lo que deben, porque no tiene quitas y si gasta más de lo que debe, le embargarán y le harán la vida imposible”, ha alertado.

El presidente del PP ha exigido que el dinero público de los españoles “se use con respeto”. Ha criticado, en referencia al caso que investiga la Justicia sobre el uso de dinero público para pagar el piso de la expareja del exministro José Luis Ábalos y a los contratos que mantuvo a través de empresas públicas. “El dinero de los españoles no está para financiar caprichos ni para malgastarlo”, ha avisado. “No está para pagar servicios de prostitutas pagados con dinero público”.