Feijóo asegura que "Galicia no merece una Xunta a la que le haga gracia Bildu y ERC"

Casi en el ecuador de la campaña gallega, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un acto en Lalín junto al candidato a la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a quien definió como el "político gallego con más experiencia de gobierno" de todos los que se presentan y pidió el voto para él, un voto que dijo es el del "respeto, la igualdad de las ciudades, el voto de la libertad, el voto de Galicia que también es de España".

Feijóo apuntó que estas elecciones no depende solo de dar la opinión de lo que está ocurriendo en España, que también, sino que van de "cosas más importantes que Pedro Sánchez" al tiempo que auguró que al presidente del Gobierno "le queda poco tiempo". "Estas elecciones van de mucho más que Sánchez, van de Galicia" y, por tanto, dijo, de lo que quieren que sea Galicia en los próximos años y décadas. "Lo que hemos construido entre todos no puede quedar en manos de un BNG que la quiere aislar, un Partido Socialista que está de rebajas y un Sumar y Podemos que la prefieren pobre y suya antes que próspera y de todos". "Si había razones para votar en julio, ahora hay las mismas de entonces y más".

El líder del PP advirtió de que Galicia se juega el "modelo de la cordialidad y de la convivencia". Aseguró que Rueda es "el único que puede formar un gobierno unido y con experiencia" o, por el contrario, Galicia se expone a un gobierno multipartito donde no se sabe quién gobierna, quién gana, ni quién pierde y dónde todo es un desgobierno. "Se trata de elegir quién puede resolver los problemas y no crearlos, de quién representa mejor a los gallegos". Se elige entre "traer problemas de fuera o resolver problemas que aún no hemos resuelto dentro, el servicio a una ideología o a un pueblo", subrayó.

Subraýó que el programa del BNG siempre ha recogido lo mismo: no a la Constitución, no a Europa, y sí al referéndum de autodeterminación y al monolingüismo. Recordó que la candidata del Bloque, quien aseguró que sentía envidia de lo que el separatismo vasco y catalán habían logrado, que "de envidia nada". "Ninguna envidia por la fractura, la separación y ningún complejo, sino mucho orgullo por Galicia". "Galicia no merece una Xunta a la que le haga gracia Bildu y ERC".

También lanzó un mensaje que era una declaración de intenciones con una crítica velada para Sánchez cuando aseguró que quien logra presidir un Gobierno "se pone al servicio de todos los gallegos, y deja a un lado su ideología". "No esperemos que Sumar o Podemos protejan a alguien que no sean a ellos mismos", recordando cómo acabaron Las Mareas que "suben o bajan" y desaparecieron. Sumar, además, explicó, "se convierte ahora en restar" porque se presentan divididos de Podemos. Asimismo, recordó que parece poco probable que los socialistas pongan orden. "El PSOE no pone ningún límite a los independentistas. ¡Qué sería Sánchez sin ellos, estaría en la oposición".

Asimismo, Feijóo pidió no dar nada por hecho y pidió que "lo peor que puede hacer quien prefiera que gobierne el PP es confiarse".