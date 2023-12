Feijóo condena las palabras de Abascal: "Son lamentables. Van en la misma línea que Pedro Sánchez de construir un muro de las dos Españas"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha condenado enérgicamente las recientes declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien sugirió que habrá un momento en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente Pedro Sánchez. En una entrevista con Telecinco, Feijóo expresaba su rechazo a estas palabras, señalando que el Partido Popular "lamenta profundamente" estos comentarios y no tiene ninguna afinidad con este tipo de pronunciamientos.

El líder del PP ha destacado que las declaraciones de Abascal van en línea con la estrategia del presidente Sánchez de construir un "muro" en España, dividiendo al país. Feijóo considera que esta estrategia también beneficia a Abascal, haciendo un juego a la división promovida por el PSOE. Además, Feijóo aseguró que estas palabras no merecen más consideración que su condena, describiéndolas como "lamentables" y alejadas de la posición de su partido.

Ayer domingo, desde el Partido Popular ya mostraban su rechazo por las declaraciones del líder de Vox. Entonces, fuentes del PP criticaron el "intento de victimización" del PSOE por las palabras de Abascal y enfatizaron que no compartían esas declaraciones. Además, instaron a hacer oposición al PSOE sin darle un impulso mediático a Pedro Sánchez. “Las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido y aprovecho para volver a hacerlo”, ha dicho hoy Feijóo.

En otra línea, Feijóo también ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándolo de carecer de los "criterios mínimos de educación" para ser ministro de todos los españoles. La crítica de Feijóo surge después de que Puente cargara contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus quejas sobre descarrilamientos de trenes de Cercanías. Así, el líder del PP, consideraba que el ministro no está a la altura de la responsabilidad que ostenta. "Tenemos a una persona que en mi opinión no conoce los criterios mínimos de educación, ya no de educación política o de cortesía parlamentaria, sino de educación para ser nada más y nada menos que ministro de todos los españoles", ha dicho.

Feijóo ha remarcado que lo verdaderamente importante es que están descarrilando trenes de Cercanías en las inmediaciones de Madrid, perdiéndose mucha puntualidad y calidad ferroviaria. Mientras tanto, critica estar "perdiendo el tiempo insultando desde un Ministerio a otras instituciones como la Presidencia de la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid", antes de manifestar que hay personas que "no están a la altura de la responsabilidad política que deberían ejercer".

Además de abordar estas cuestiones, Feijóo anunciaba que intervendrá en el debate en el Congreso sobre la ley de amnistía, expresando su oposición a esta normativa que, en su opinión, menoscaba la Constitución y representa un "fraude democrático". También revelaba la intención del PP de interponer un recurso contra esta ley una vez sea aprobada, y expresó su esperanza de que Europa intervenga para detenerla.

Feijóo se refería a la falta de diálogo con el presidente Sánchez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, calificando la propuesta de comisión de trabajo como un intento de "blanquear y homologar las reuniones clandestinas en Suiza y en Bruselas con mediadores internacionales". Aunque está dispuesto a dialogar, exige profundizar en la independencia de la Justicia y expresa su desconfianza en Sánchez debido a antecedentes en los nombramientos gubernamentales.