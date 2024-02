Feijóo asegura que el PPE comparte la "alarma" por la amnistía y los "ataques" a jueces, que llevará a la Comisión Europea

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el Partido Popular Europeo comparte la "alarma" por la situación que se está viviendo en España con la Ley de Amnistía y el "ataque masivo" a los jueces españoles por parte de los socios del Gobierno. Por eso, ha anunciado que llevará este asunto a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Así se ha pronunciado desde Bruselas, donde se ha entrevistado con el presidente del PPE, Manfred Weber, después de que las movilizaciones agrarias frente al aledaño Parlamento Europeo hayan obligado a cancelar una cita informal de líderes 'populares'.

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha señalado que Weber ha mostrado "mucho interés" en conocer la situación del Estado de Derecho en España y ha subrayado que conocía "muy bien el resultado" del Pleno del Congreso del martes, en el que la proposición de Ley de Amnistía no superó el martes la mayoría absoluta que necesitaba para aprobarse, después de que Junts cumpliese su amenaza, por lo que deberá negociarse un mes más.

Feijóo ha denunciado el "ataque masivo desde el Gobierno y desde los socios parlamentarios del Gobierno a los jueces españoles" y ha trasladado a Weber la "absoluta preocupación" de su partido por lo que está ocurriendo.

Así, ha indicado que en España se están poniendo en cuestión "los tres pilares básicos en el ámbito del Estado de Derecho de la Unión": la independencia judicial; la igualdad ante la ley; y el propio Estado de Derecho. "En este momento en España hay una ofensiva masiva contra los jueces, hay una falta de respeto continuada y permitida por el Gobierno y hay descalificativos en sede parlamentaria llamando a los jueces españoles prevaricadores y corruptos", ha enfatizado, para recalcar que esto "en un país de la UE no puede aceptarse".

Feijóo ha asegurado que su partido está "absolutamente preocupado" con la amnistía, no solo porque en esta ley que está tramitándose en el Parlamento español se "incluyen los delitos de malversación, corrupción, integridad territorial del Estado y terrorismo" sino "porque además ahora también se quiere incluir en la amnistía los contactos del independentismo catalán y el régimen de Putin que se tipificarían como delito de traición".

Dicho esto, el jefe de la oposición ha recalcado que la "alarma" del PP por la situación del Estado de Derecho en España es "una alarma compartida por el Partido Popular de Europa y por su presidente", Manfred Weber. A su entender, "no son buenos tiempos" para la independencia judicial en España ni para el Estado de Derecho. "Pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales fundacionales de la Unión Europea", ha apostillado.

Dicho esto, Feijóo ha recalcado que ante lo que está ocurriendo es necesario modificar la ley para que ministros y altos cargos del Gobierno no formen parte del Tribunal Constitucional y que vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sean elegidos por cuotas políticas de los grupos.

"Vamos a mandar un mensaje a los ciudadanos de que, lejos de erosionar el Estado de derecho, como se está haciendo, vamos a comprometer que éste ha de seguir siendo una bandera permanente de nuestra democracia", ha indicado.