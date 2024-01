Feijóo entra en la pelea por el vertido de pellets y ataca al Gobierno: "Toma a los gallegos por personas poco inteligentes"

"Lo que es tóxico es la utilización política que se está haciendo de un vertido en las costas portuguesas, que el mar ha traído a las costas gallegas y, de momento, a las costas asturianas. Lo que es tóxico es responsabilizar a la Xunta, por parte de un Gobierno que, parece ser, tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero. Resulta tóxico y peligroso tomarse a los gallegos por personas poco inteligentes". Así, en tres frases ha resumido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la polémica generada por el vertido de Pellets, que afecta a las costas gallegas y asturianas y que ha provocado un tsunami de acusaciones y referencias al pasado, en concreto, a la tragedia del Prestige.

En los últimos días, el cruce de acusaciones entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido la tónica general y este martes, durante una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, el líder del PP, buen conocedor de lo que ocurre en Galicia ha entrado en batalla para defender la gestión del actual presidente gallego. Y es que cuando ocurre una tragedia, quién debe asumir la responsabilidad se convierte en el centro de todas las polémicas.

El líder deha PP ha asegurado que "como es natural", el presidente gallego sabe lo que ocurre en Galicia pero lo que "no puede saber es lo que sucede en mares sobre los que no tiene competencias, en tráfico marítimos cuya competencia es exclusiva de la Administración del Estado". Primer dardo al Ejecutivo central y en concreto, al ministro de Transportes, Óscar Puente. No tardaría en llegar el siguiente, ya que Feijóo cargó contra la "ocultación" del Gobierno que sabría desde el 20 de diciembre lo que estaba ocurriendo y no se puso en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero. Quizá con vistas a unas elecciones gallegas para las que falta poco más de un mes y provocando que muchos vuelvan la cabeza al pasado y recuerden lo vivido con el Prestige.

"Pensar que los gallegos no tenemos memoria (...) tenemos mucha memoria y sabemos lo que hizo el Partido Socialista contra el Partido Popular cuando gobernaba y hubo un vertido tóxico y peligroso como fue el Prestige", ha señalado. Porque, a su juicio, los microplásticos "no son tóxicos", lo que es tóxico es "la utilización política" que el PSOE y el Gobierno está haciendo de esta situación. Por ello, ha condenado "la falta de respeto hacia la inteligencia de los gallegos".

Polémica por el baile de fechas

Los reproches al Gobierno por responsabilizar a la Xunta de Galicia del vertido de pellets plásticos que han llegado al litoral han sido constantes. "Sabemos que una persona llamó al 112 y que alertó de que había alguna bola de microplástico en los entornos de las playas. Automáticamente la Xunta despliega toda su capacidad. Hay treinta y pico playas afectadas y hay personas que están limpiando y facilitando también la labor de los voluntarios", ha explicado. Esta declaración ha provocado la reacción de Alsina que le ha vuelto a preguntar por la fecha en la que entonces fueron conocedores del vertido, ya que esa llamada al 112 se produjo el 13 de diciembre. Hay que recordar que desde Moncloa siempre han insistido en que fue el 20 de diciembre cuando se informó al Ejecutivo gallego de la llegada de los microplásticos.

Y en medio de este baile de fechas, Feijóo no ha querido profundizar en el tema y ha lamentado que se hable de "competencias" cuando es un problema de todos. "La Xunta podía decir que las playas son de los municipios y que los limpien los ayuntamientos, pero esto no es así", ha argumentado el líder popular. Y ha finalizado como empezó, ensalzando la gestión de Rueda, que se "está tomando en serio el vertido", y ello pese a contar con un Gobierno, que "lo único que está intentando es intoxicar". ¿Lo ideal? Que el Ejecutivo colaborase como "responsable de la marina mercante que es".

¿Tóxicos o no tóxicos?

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reclamado a la Xunta que "facilite una copia" al Ejecutivo central de su análisis sobre la toxicidad de los pellets plásticos, ya que se trata de un "desastre medioambiental" cuya incidencia va más allá del lugar "donde se están depositando". Así, ha señalado que le gustaría tener un informe ya que el Ejecutivo gallego "parece tener un informe que habla de que esos pellets no son peligrosos", lo que choca con lo esgrimido por la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, ha manifestdo que la Xunta "no debería rechazar la ayuda del Gobierno de España, porque para hacer frente a este desastre medioambiental todo es poco". La única exigencia, ha señalado, es la declaración del nivel 2 de emergencia por contaminación marina, algo que ya ha hecho Asturias, pero que, de momento, Galicia descarta.