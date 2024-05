Feijóo está convencido de que el PP superará a Vox en las elecciones catalanas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado "convencido" de que en las elecciones catalanas del domingo su partido pasará de novena a cuarta fuerza política, superando así a Vox. Además, ha cerrado la puerta a apoyar al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, al quien no ve "fiable" aunque le gusta su "talante". "Lamentablemente tengo que decir que en mi opinión no es fiable. Pero esto no va de lo que diga Illa, esto va de lo que necesite Sánchez", ha declarado Feijóo al ser preguntado si el PP catalán estaría dispuesto a apoyar al candidato socialista para frenar al separatismo si dieran los números en los comicios del 12 de mayo.

Así lo ha expresado el líder del PP durante su participación en el V Foro Internacional de Expansión "Retos para una nueva era económica y geopolítica", Feijóo ha insistido en que Illa "no va a decidir sobre esto" y por eso su respuesta es "así de cruda". "Aquí de lo que se trata es de si, ¿el señor Sánchez va a seguir siendo presidente del Gobierno con los siete votos de Puigdemont, o no? Y esa respuesta se la va a dar a Illa escrita", ha señalado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha afirmado que el Gobierno de Cataluña "se va a decidir en Madrid" porque hay "un político fugado" de la Justicia, Carles Puigdemont, "que quiere volver a ser presidente de la Generalitat y hay un presidente del Gobierno central" que lo que quiere es "seguir" en La Moncloa.

"Los dos se necesitan porque el uno sin el otro no es posible. Si Puigdemont abandona al señor Sánchez, Sánchez a partir de lunes será un presidente todavía más errante de lo que ha sido el último año", ha apostillado.

Al ser preguntado qué expectativas tiene el PP en Cataluña, que logró su peor resultado en las elecciones de 2021, Feijóo ha destacado que "el PP ha vuelto a Cataluña" y ha recalcado que mientras él sea presidente del partido esta comunidad será "una prioridad" porque "es imprescindible" tanto para los catalanes como para el PP. "Nosotros somos la fuerza minoritaria en Cataluña con tres escaños. Y estoy convencido que vamos a pasar a ser la cuarta fuerza en Cataluña. De la novena a la cuarta", ha manifestado Feijóo. Si se cumple ese pronóstico, el PP superaría a Vox --logró 11 diputados en 2022-- para colocarse en el puesto cuarto después del PSC, Junts y ERC.

Feijóo ha indicado que el PP "se ha rebelado contra la situación que está viviendo Cataluña", "con ese declive paulatino en la economía, en lo social y en lo institucional". Además, ha dicho que también se han "rebelado contra el 'procés', que ha hecho un daño enorme a la población de Cataluña y al conjunto nacional".

Tras señalar que su partido se está "rebelando" también "contra el tripartito del procés que es el PSC, ERC y Junts", ha destacado que los socialistas catalanes gobiernan en los ayuntamientos y diputaciones de Cataluña con los independentistas. De hecho, ha resaltado que "hay más pactos del PSC con Junts" y "del PSC con ERC" que "entre Esquerra y Junts", informa Ep.

"Por tanto, el PSC es claramente un partido más del elenco separatista de Cataluña. Y le aseguro que me duele, porque sería mucho más sencillo para todos si el PSC no tuviese un acuerdo estratégico para gobernar Cataluña y para gobernar España", ha aseverado.