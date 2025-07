Armengol dice que no recordaba su encuentro con Aldama, pero que fue en calidad de asesor de Air Europa: "Recibo a mucha gente"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha vuelto a comparecer en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado para rendir cuentas sobre sus actuaciones durante su etapa como presidenta del Gobierno de Baleares.

En este sentido, la socialista ha explicado que "no recordaba" el encuentro que mantuvo con el presunto consguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, pero que fue en calidad de asesor del expresidente de la compañia Air Europa, Pepe Hidalgo, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

"Ni he mentido ni he ocultado información [...] he dicho todo lo que sé , todo lo que recordaba y todo lo que sabía", ha repetido en varias ocasiones después de que el portavoz de Vox, Ángel Pelayo, le haya acusado de mentir en su primer interrogatorio. "Recibo a mucha gente y es imposible recordar nombres y apellidos", se ha excusado Armengol.

De esta manera, Armengol ha indicado que cuando Aldama desveló que había estado con ella en el Consolat del Mar, sede de la Presidencia balear, repasó junto a su secretaria la agenda y encontró que figuró una vez como acompañante del empresario Hidalgo. "Lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente Pepe Hidalgo en una reunión conmigo", ha añadido.

Niega haberse mensajeado con Aldama

Armengol también ha querido remarcar que nunca se ha mensajeado con Víctor de Aldama, negando la máxima de que existan mensajes de WhatsApp entre ambos, escudándose en que ni siquiera tiene el contacto del presunto conseguidor de la 'trama Koldo'.

Además, la tercera autoridad del Estado -por su puesto como presidenta del Congreso de los Diputados- ha garantizado al senador de Vox que no la encontrarán "en ningún lío" de corrupción, asegurando que tiene "una tranquilidad enorme".