Feijóo exhibe "sintonía" con Merz en Gaza, inmigración y política agraria

Horas después de reunirse en la tarde de este jueves con Pedro Sánchez en la Moncloa, el canciller alemán, Friedrich Merz, amaneció en el hotel Wellington de Madrid, donde mantuvo un encuentro de más de una hora con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Según han informado fuentes de la formación, a través de un comunicado, ambos han exhibido "sintonía" en la "flexibilización de la Agenda Verde, en la necesidad de desregulación y en política exterior y migratoria".

Si la cita de ayer versó, entre otras cosas, sobre el conflicto en Oriente Próximo, Sánchez y Merz coincidieron en elevar la presión sobre Netanyahu para que ponga fin a su ofensiva, pero discreparon a la hora de calificar lo que ocurre en Gaza. El primero insistió en hablar de "genocidio", el segundo optó por no emplear esa terminología. Un punto en el que ha coincidido hoy con el jefe de la oposición de nuestro país.

Feijóo y el mandatario alemán militan en la misma formación a nivel europeo y, según destacan fuentes populares, "mantienen una relación muy fluida y contacto permanente". La intención del presidente popular es "seguir reforzando las sinergias con el referente europeo que es la CDU", el partido equivalente en Alemania y que lidera el actual canciller.

Durante la reunión de este viernes, recalcan desde Génova, "ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal", un fenómeno que toda Europa encara con una política diferente a la de España. De hecho, para el PP el modelo alemán que emprendió el anterior primer ministro -socialista- es el camino a seguir.

También han abordado la necesidad de profundizar en la "desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde", un punto decisivo para encarar el auge de partidos de la derecha populista en Europa, que han cogido vuelo en las clases obreras por su rechazo al ecologismo, que señalan como fuente de todos los males. Además, los dos han compartido "su preocupación por la situación internacional", marcada por la guerra en Gaza y la invasión rusa en Ucrania.

"Merz y Feijóo se han conjurado para trabajar juntos por una Europa más segura, competitiva y próspera. De tal forma, durante la reunión, ambos han abordado cuestiones de mutuo interés, como el devenir de la economía, con especial atención a la industria, la competitividad, la PAC y la política de cohesión, así como el compromiso de establecer fuertes alianzas económicas a futuro", detallan desde el PP.

En clave doméstica, Feijóo ha trasladado al canciller alemán "la situación agónica de un Gobierno rodeado por la corrupción y perseguido por la Justicia, un caso único en la Unión Europea e incomprensible en cualquier democracia". Otro asunto que le ha planteado es la relación comercial de nuestro país con Huawei: "Han coincidido en la necesidad de apostar por tecnología europea existente y con garantías".