Feijóo fija sus objetivos para 2024 con dardos a Sánchez: "Me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año"

El Partido Popular se prepara ya para ejercer una oposición dura en este nuevo año, al igual que terminó el 2023 con un balance de logros con una movilización constante en la calle para censurar los pactos del PSOE con los independentistas para mantenerse en Moncloa. Para los populares los retos siguen siendo los mismos y, ante el perdón procesal a los líderes independentistas se fijan como imprescindible defender la "democracia" y "restaurar" la concordia.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo inicia el 2024 fijando sus compromisos para el nuevo año. Y lo hace asegurando que puede anunciar compromisos para el nuevo 2024 tras "haber cumplido alguno en 2023". Se defiende así de poder apelar a la "amplia mayoría de españoles" porque no se ha "entregado" a las "minorías durante el pasado". Argumenta, además, que podrá mantener sus compromisos. "Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla; si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira". Feijóo no escatima en dardos al presidente del Gobierno, entre los que destacan sus críticas habituales por haber accedido a aprobar una ley de amnistía como exigía ERC y Bildu. En un mensaje en sus redes sociales, el líder de la oposición hace públicos sus compromisos para el nuevo año, entre los que menciona "no cambiar de propósitos a mitad de año", como acusa de hacer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A través de un video en el que felicita el año, asegura que mantendrá su "compromiso" con "la democracia, con la verdad y con todos los españoles". También pone en valor de su "enorme responsabilidad" como líder de la oposición y recuerda que es la "primera fuerza política. Se compromete, asegura, "con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta", "a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles", "a construir un país en el que volvamos a caber todos", "a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad" y, "sobre todo", subraya, "a no cambiar de propósitos a mitad de año".

Uno de los primeros focos políticos será la de la comisión de investigación por supuestos casos de lawfare que llegará al Congreso de los Diputados este semestre, impulsada por los partidos independentistas. Ante esto, el PP asegura que dará la "batalla" para impedir citar a jueces en las comisiones de investigación por supuestos casos de 'lawfare'.

Así lo ha confirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista con Europa Press, quien no ha descartado que el PSOE acabe cambiando de opinión en este asunto y acceda a esas comparecencias de jueces en el Congreso, después de que la portavoz de Sumar, Marta Lois, vea un signo de "normalidad democrática" que los jueces puedan acudir a esas comisiones de investigación.

"El Partido Socialista hace todo aquello que le exigen sus socios para permanecer en el poder, es decir, en beneficio propio", ha declarado Gamarra al ser preguntada si el PP teme que Sumar y sus socios independentistas hagan cambiar de opinión al PSOE en este asunto.