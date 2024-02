Feijóo llama a evitar la abstención y la división del voto en Galicia en el último acto de campaña

El PP ha apurado hasta el último día de la campaña de las elecciones gallegas para alertar a los votantes de los riesgos que corre Galicia si gobierna el BNG. Lo cierto es que los últimos 15 días se han convertido en un "todos contra el PP", con un PSOE entregado a los nacionalistas gallegos con tal de evitar que Alfonso Rueda sea presidente de la Xunta. Ante este escenario, los populares han volcado sus esfuerzos en las últimas horas en reclamar la concentración del voto en el PP, llamando a evitar la relajación con la abstención o llamando al voto útil para evitar la dispersión en otras formaciones, señalando principalmente a Vox.

"A Pedro Sánchez le da igual el pésimo resultado del PSOE en Galicia, lo único que le interesa es que el PP no pueda gobernar", ha señalado Alberto Núñez Feijóo en los últimos días en reiteradas ocasiones. Y es que las encuestas proyectan el hundimiento de los socialistas, que tratarán de maquillar un mal resultado pactando con el BNG para que gobierne Ana Pontón y desbancar a los populares. El PP tiene tan solo dos riesgos, según las encuestas: un transvase de votos a la abstención, porque no hay fuga hacia el bloque de la izquierda; o, un transvase hacia Vox, aunque parece mínimo, pero puede llegar a ser determinante en alguna circunscripción.

En el último acto electoral de campaña, Feijóo ha arropado a Rueda en La Coruña y se ha mostrado confiado en la reedición de la mayoría absoluta, aunque con ciertas cautelas. "Hoy veo más presidente que nunca a Alfonso Rueda. Hay muchas razones para estar ilusionados y esperanzados. Solo la división del voto o el exceso de confianza puede frustrar nuestra ilusión", ha clamado el líder del PP, quien ha celebrado ver la cantidad de gente que ha acudido al mitin. "Somos más los que estamos aquí que los que ha traído Sánchez en 15 días de campaña", ha afirmado.

Feijóo ha insistido en que solo votando al PP se evita que gobiernen los partidos soberanistas. "Solo votando al PP ganará el PP. No importa que el Bloque crezca, el BNG crece porque el PSOE se hunde", ha señalado, confirmando que no hay transvase de votantes del PP al bloque de izquierdas, sino que el único riesgo es la abstención o la división del voto. Además, ha recordado que el 80% de los gallegos no votó en las elecciones generales al BNG, por lo que si acaban sumando por poco tanto nacionalistas como el PSOE, acabará Ana Pontón de presidenta. "No dejéis que el nacionalismo llegue a esta tierra. No le ha ido bien a ninguna tierra con el nacionalismo", ha añadido.

El PP alerta de riesgos de un gobierno del BNG en la Xunta, que, según desgranan los populares acto a acto, puede acabar importando la inestabilidad de la política nacional, seguir la deriva del independentismo en Cataluña y el País Vasco porque los nacionalistas gallegos son aliados de ERC y Bildu y reponer el impuesto de Sucesiones. Frente a eso, el PP ha proyectado su gestión de los últimos 15 años, tanto en materia económica como social (Feijóo ha reivindicado sus medidas en materia sanitaria, que han llevado a Galicia a ser la segunda autonomía con menor tiempo de lista de esperas, en materia educativa, con buenos resultados en PISA, o en materia de igualdad, con las ayudas que hay para la conciliación).