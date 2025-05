Feijóo niega que Sánchez defienda las lenguas: "¡Este tío va a defender más el gallego que yo!"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo está apoyando por interés las lenguas cooficiales españolas, por ejemplo ante Europa: "¡Ahora resulta que este tío va a defender más el gallego que yo, el señor Sánchez!".

"¡Va a defender más el catalán que yo, el señor Sánchez!. ¿Pero de verdad que os creéis eso?", ha dicho este sábado durante un acto en Castelldefels (Barcelona), que ha protagonizado junto al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández; la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

"Una cosa es que necesites utilizar la lengua catalana para intentar ser presidente del Gobierno de España y otra cosa es que respetes la lengua catalana", ha apostillado. "De defender el catalán no me van a dar clase ni en Madrid ni en la calle Ferraz del Partido Socialista. He defendido el gallego; voy a seguir defendiendo el gallego, el catalán y el euskera", ha prometido.

Defiende la libertad lingüística

Para Feijóo, "quien no defiende la igualdad entre el catalán y el español en Cataluña no puede hacerlo en Europa", y ha asegurado que él sí defendió el bilingüismo escolar siendo presidente de la Xunta de Galicia, con 50% de clases en castellano y 50% en gallego.

"No vamos a permitir que quienes prohíben la libertad lingüística en Cataluña pidan la libertad lingüística en Europa. Primero, libertad lingüística en Cataluña, y después hablamos de lo que queráis". Y ha vuelto a defender su gestión en la Xunta: "Allí se habla castellano y gallego como nos da la gana, como tiene que ser en el conjunto de España. Visca Catalunya y viva España, y que cada uno lo sienta como quiera".

Feijóo ha prometido que el PP logrará que "vuelva la mejor Cataluña", en vez de gobernar como el PSC, al que acusa de hacer política fácil. "Miente el PSC porque, cuando pide el voto constitucionalista, es para gobernar con la agenda del separatismo", ha añadido.

"Aquí miente todo el mundo"

El líder de los populares, ha acusado a ERC, Comuns y Sumar de mirar hacia otro lado ante los problemas del PSOE para entenderse con el Gobierno; y ha advertido de que Junts vota en el Congreso en contra de lo que predica en Cataluña: "Aquí miente todo el mundo". Feijóo ha asegurado también que "la única alternativa a las políticas que empobrecen a los catalanes es el PP de Catalunya".

"Quiero que en Cataluña se bajen los impuestos. Nadie me tiene que explicar cómo hacerlo", ha añadido Feijóo, que también considera que lograr ese objetivo es factible. En esa línea, ha considerado urgente bajar impuestos en toda España e "imperativo" en Cataluña, alegando que no puede tener la mayor presión fiscal del Estado.

Al referirse a Cataluña, ha afirmado que la sociedad catalana ha sido muchas veces un gran ejemplo defendiendo la libertad; por ejemplo, manifestándose "contra el atropello del separatismo". Por eso les ha invitado a acudir ahora a la manifestación del 8 de junio en Madrid contra el "atropello" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La manifestación del 8-J

"Este hedor no hay quien lo resista", ha insistido; al tiempo que ha aludido a "comportamientos mafiosos" y los ha contrastado con la honestidad de la población española.

Asimismo, ha constatado su determinación de gobernar para cambiar España, porque su victoria no sería un mero relevo de partido, sino que se trataría de "sustituir la regeneración de la democracia por un rearme moral del país". "A veces los militantes, simpatizantes y votantes del Partido Popular se han olvidado de que hemos ganado las elecciones generales", ha advertido.

Feijóo ha elogiado los referentes municipales del PP en Cataluña: ha citado a los alcaldes y al concejal en Barcelona Dani Sirera, "fichado" para la ponencia política del congreso, además de al líder en Cataluña, Alejandro Fernández. Y ha destacado que Dolors Montserrat es "la catalana que mejor representa a Cataluña en Europa" y es 'número dos' del PPE.