Feijóo pide el apoyo del PSOE para una legislatura de dos años con seis pactos de Estado

Alberto Núñez Feijóo ha llegado este miércoles a la cita con Pedro Sánchez con una propuesta bajo el brazo: en concreto, ha pedido el apoyo del PSOE para ser investido y afrontar una legislatura de dos años de duración con seis pactos de Estado (transcurrido ese periodo, se convocarían elecciones). De esta manera, Feijóo ha dado el golpe de efecto que buscaba ante la previsible derrota en su intento de investidura y ha contrastado la voluntad del PP, que pasa por un acuerdo "en aras de la centralidad por el que la lista más votada pueda gobernar" España tal y "como ha sido costumbre durante los últimos 45 años", con la voluntad del PSOE, que "quiere pactar con los separatistas".

Feijóo ha dicho que esa misma propuesta, de once puntos, la trasladará al resto de formaciones políticas durante la ronda de conversaciones. A priori, después del PSOE, también está previsto que el líder del PP hable con el resto grupos parlamentarios, salvo con Bildu. "Me reuniré con aquellos partidos que quieran hablar", ha afirmado el candidato popular, quien tiene previsto hablar esta tarde con Íñigo Urkullu. Feijóo ha eludido plantear la posibilidad de formar un gobierno de coalición con los socialistas porque daba por hecho que el PSOE tumbaría su propuesta de pacto de Estado: "Una coalición no es posible mientras Sánchez sea secretario general del PSOE".

Además, con esta propuesta, Feijóo aspira a que "la influencia que pretenden tener los partidos independentistas quedaría desactivada". "España podría garantizar la igualdad de trato de los españoles", añaden los populares. También, Feijóo trata de enviar un mensaje de generosidad al poner límite a su mandato, poniendo un plazo máximo de dos años de legislatura. El líder del PP ha argumentado de que Sánchez "no tiene autorización para volver a mentirle a los españoles" después de que empiece a ganar mucha fuerza la posibilidad de que el PSOE pacte con los independentistas la aprobación de una ley de amnistía para eximir de responsabilidades penales a los separatistas por el "procés".

En el documento que ha entregado el líder del PP a Sánchez, hay once puntos en los que Feijóo considera que puede haber acuerdo: el primer pasa por facilitar la formación de un Gobierno que estaría compuesto por 15 ministros; el segundo consiste en "defender la integridad territorial de la Nación", con el rechazo a las solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía expresadas por los partidos independentistas; y, el tercero radica en dar prioridad a los seis pactos de Estado que plantea.

El cuarto punto apuesta por un Pacto de Regeneración Democrática para preservar "la división de poderes y la independencia de los organismos de control", empezando por una ley que apuesta por la independencia del CGPJ; el quinto punto defiende impulsar un Pacto por el Estado de Bienestar, que garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores, incluyendo en todo caso su revalorización anual; el sexto busca trabajar por un Pacto por el Saneamiento Económico, que garantice la solvencia de los más vulnerables y de la clase media, y busque un camino más próspero para los jóvenes; el séptimo punto promueve un Pacto por las Familias, para que "tengan mayor capacidad para lo prioritario y hacer posible la conciliación"; el octavo punto va delPacto Nacional del Agua; el noveno punto es para debatir un Pacto Territorial, "destinadoa convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la España de las Autonomías" y, de forma prioritaria, "se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice la igualdad de servicios a todos los ciudadanos".

Finalmente, el punto diez habla de cómo canalizar a través de comisiones las propuestas legales para los pactos de Estado y el último punto hace referencia a que la legislatura "se dará por terminada cuando estos seis Pactos de Estado se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años".

Feijóo ha valorado, en la rueda de prensa posterior, que "no debería ser una opción la incomunicación entre PP y PSOE" después de los resultados de las elecciones generales, donde casi 16 millones de españoles escogieron la papeleta de PP o PSOE. "Es decir, dos de cada tres votantes apoyaron a los dos partidos clásicos de nuestra democracia", ha señalado, argumentando el porqué de su propuesta al PSOE. "Pero lo que es mucho más concluyente, los partidos independentistas cuentan con menos del 6% de los votos, por lo que es incomprensible que menos del 6% de la población, cuya pretensión es acabar con el Estado tal y como lo conocemos, pueda condicionar la gobernabilidad", ha añadido.

En este sentido, a juicio de Feijóo, el mensaje que han enviado los españoles tras las elecciones es que "quieren una nación gobernable y un Estado estable". "Los ciudadanos han rechazado los bloques porque no han otorgado mayoría absoluta a algunas de las dos formaciones", ha afirmado.

En cualquier caso, Feijóo ha reconocido que llegaba asumiendo que la reunión iba a saldarse sin ningún tipo de avance en materia de investidura porque el PSOE iba a rechazar cualquier opción de apoyo. No obstante, el líder del PP no se resigna y trata de empuñar la bandera de los pactos de Estado y ha asegurado que va a continuar intentándolo.